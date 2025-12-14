به گزارش ایلنا، در پی درگذشت کامران فانی، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی درگذشت این ادیب، مترجم، کتاب‌شناس و فهرست‌نویس را تسلیت گفتند.

پیام تسلیت معاون فرهنگی وزارت ارشاد

در پیام محسن جوادی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای درگذشت کامران فانی، چهره سرشناس کتابداری، پژوهشگر و مترجم آمده است: «انّا للّه و انا الیه راجعون

با اندوهی ژرف، درگذشت استاد کامران فانی را تسلیت می‌گویم؛ انسانی که نامش با «کتاب» نه از سر حرفه، که از جنس زیست فکری گره خورده بود. او از آن دست فرهیختگانی بود که دانش را نه برای انباشت، بلکه برای سامان‌دادنِ فهم جمعی می‌خواست؛ مردی که می‌دانست فرهنگ، بیش از آنکه به خطابه نیاز داشته باشد، به دقت، وسواس و سکوت اندیشمندانه محتاج است.

کامران فانی برای بسیاری از ما فقط کتابدار یا نسخه‌پژوه نبود؛ او حافظ نسبتِ ما با متن بود. در جهان او، ارجاع یک عمل اخلاقی بود و فهرست‌نویسی شکلی از تفکر. از محضر استادان بزرگ برخاست، اما خود به نهادی زنده بدل شد که بی‌هیاهو، بنیان پژوهش را استوار می‌کرد و به دانستن، شأن و قاعده می‌بخشید.

فقدان او فقدان یک فرد نیست؛ غیبت نظمی است که سال‌ها با حضورش برقرار بود. یادش در هر کتابخانه‌ای که هنوز «پرسش» را جدی می‌گیرد و در هر پژوهشی که راه درست رجوع را می‌شناسد، زنده خواهد ماند. این ضایعه را به خانواده ارجمند ایشان، جامعه علمی و همه اهل فرهنگ تسلیت می‌گویم.»

پیام تسلیت حداد عادل

غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز در پیامی نوشته است: «استاد کامران فانی، نویسنده، مترجم، کتاب‌دار، دانشنامه‌نگار و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی پس‌از دوره‌ای بیماری درگذشت و فقدان او موجب اندوه و تأثر استادان، پژوهشگران، همکاران و ارادتمندان ایشان در فرهنگستان شد. او کتاب‌شناسی صاحب‎نظر، مترجمی دقیق، ویراستار و پژوهشگری نکته‌بین و دانشمندی شیفتۀ کتاب و خواندن و دانایی بود که بر جنبه‌های گوناگون فرهنگ و تمدن ایران و اسلام چیرگی داشت و دانش و فرزانگی خود را با فروتنی و گشاده‌دستی در خدمت پویایی علمی، ادبی و فرهنگی ایران و نهادهای علمی و فرهنگی کشورمان مانند فرهنگستان زبان و ادب فارسی و سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران به کار بست.

با تجلیل از خدمات ارزشمند ایشان به فرهنگستان زبان و ادب فارسی، درگذشت این استاد فرهیخته را به جامعۀ علمی و ادبی کشور و بستگان ارجمندشان تسلیت می‌گویم و از درگاه پروردگار مهربان برای آن شادروان آمرزش و آرامش روان خواهانم.»

ابراز اندوه رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی

غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز با صدور پیامی ضمن ابراز اندوه و تأثر عمیق، از جایگاه علمی و نقش ماندگار این چهره فرهیخته در اعتلای فرهنگ و دانش کتابداری یاد کرد.

متن پیام رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به شرح زیر است: «کلُّ مَنْ عَلیها فَان

درگذشت کامران فانی، پژوهشگر، مترجم و چهره اثرگذار حوزه کتاب و کتابداری، موجب اندوه و تأثر عمیق شد. نام او با دقت علمی، وسواس حرفه‌ای و کوشش پیگیر در تقویت زیرساخت‌های دانشیِ کتابشناسی، فهرست‌نویسی و خدمات مرجع گره خورده بود و آثار و منش حرفه‌ای او برای نسل‌های متعددِ اهل کتاب، معیار و الهام باقی خواهد ماند.

فانی گوهری گران‌بها و فرهیخته‌ای شریف بود که عمر خود را در خدمت اعتلای فرهنگ و اندیشه ایرانی قرار داد و در طول سال‌های حیات علمی خود، علاوه بر آثار مکتوبی که تألیف و ترجمه کرد، با نهادهای مهم فرهنگی و علمی نظیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی همکاری مؤثری داشت.

اینجانب این ضایعه را به خانواده گرامی، دوستان و همکاران، کتابداران و جامعه علمی و فرهنگی کشور تسلیت گفته، برای بازماندگان شکیبایی و برای آن فقید فرهیخته، رحمت و آرامش الهی را مسئلت دارم.»

متن تسلیت آزاده بلندنظر

همچنین متن پیام آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی در پی درگذشت کامران فانی به این شرح است: «با تأسف و تأثر فراوان، درگذشت استاد فرهیخته و نام‌آشنای عرصه کتابداری، پژوهش و فرهنگ، زنده‌یاد کامران فانی را به جامعه علمی و فرهنگی کشور، خانواده محترم ایشان و همه دوستداران کتاب و دانایی، تسلیت عرض می‌کنم.

بی‌تردید نام کامران فانی با کتاب، کتابخانه و پژوهش‌های بنیادین در حوزه زبان، ادب و دانشنامه‌نگاری پیوندی ماندگار دارد. تلاش‌های ارزشمند ایشان در ترجمه و پژوهش، مشارکت در آثار مرجع و نقش‌آفرینی مؤثر در اعتلای دانش کتابداری، سرمایه‌ای گران‌سنگ برای فرهنگ ایران اسلامی به‌شمار می‌رود.

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، فقدان این اندیشمند فرزانه را ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه کتابداری و حوزه‌های علمی و فرهنگی می‌داند و یاد و آثار ماندگار او را همواره گرامی خواهد داشت.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان و جامعه فرهنگی کشور، صبر و شکیبایی مسألت دارم.»

انتهای پیام/