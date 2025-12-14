وزیر فرهنگ: زندهیاد فانی عمر خود را صرف اعتلای فرهنگ مکتوب کرد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی برای درگذشت کامران فانی گفت: زندهیاد فانی از جمله اندیشمندانی بود که عمر خود را با فروتنی و دقت صرف ساماندهی دانش، اعتلای فرهنگ مکتوب و تقویت بنیانهای علمی و کتابداری کشور کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی برای درگذشت کامران فانی گفت: زندهیاد فانی از جمله اندیشمندانی بود که عمر خود را با فروتنی و دقت صرف ساماندهی دانش، اعتلای فرهنگ مکتوب و تقویت بنیانهای علمی و کتابداری کشور کرد.
متن پیام تسلیت سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:
«خبر درگذشت استاد کامران فانی، پژوهشگر، مترجم، کتابدار برجسته و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، موجب تاسف و اندوه شد.
زندهیاد فانی از جمله اندیشمندانی بود که عمر خود را با فروتنی و دقت صرف ساماندهی دانش، اعتلای فرهنگ مکتوب و تقویت بنیانهای علمی و کتابداری کشور کرد.
نقش موثر ایشان در پژوهشهای مرجع، فعالیتهای دانشنامهای و تربیت نسلهایی از اهل کتاب و پژوهش، جایگاهی ماندگار برای نام استاد فانی در تاریخ فرهنگ ایران رقم زده است.
اینجانب این ضایعه را به خانواده معزز آن استاد فقید، همکاران، شاگردان و جامعه علمی و فرهنگی کشور تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر، آرامش و شکیبایی خواستارم.»