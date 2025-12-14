خبرگزاری کار ایران
فراخوان یازدهمین جشنواره روستاها و عشایر دوست‌دار کتاب منتشر شد

با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی، تقویت هویت ایرانی-اسلامی و توسعه عدالت فرهنگی در جوامع روستایی و عشایری، فراخوان یازدهمین دوره جشنواره ملی «روستاها و عشایر دوست‌دار کتاب» منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی، تقویت هویت ایرانی-اسلامی و توسعه عدالت فرهنگی در جوامع روستایی و عشایری، فراخوان یازدهمین دوره جشنواره ملی «روستاها و عشایر دوست‌دار کتاب» منتشر شد. این دوره از جشنواره که با رویکرد نوین «بازی‌وارسازی» (Gamification) و با هدف ایجاد اکوسیستمی پایدار، پویا و مشارکت‌محور در حوزه ترویج کتابخوانی طراحی شده، به همت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری نهادهای مرتبط از جمله خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌شود.

 اهداف کلیدی؛ از نهادینه‌سازی مطالعه تا تقویت هویت محلی

 

این رویداد ملی درصدد است با سازوکارهای انگیزشی نوین به اهدافی همچون ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ کتابخوانی، ایجاد رقابت سازنده و تعامل بین جوامع محلی، تقویت حس تعلق، مالکیت فرهنگی و نقش‌آفرینی مستقیم روستاییان و عشایر و همچنین شناسایی، مستندسازی و گسترش ابتکارات مؤثر در حوزه کتاب دست یابد. توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و کتابخوانی در مناطق روستایی و عشایری و بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی و فناوری‌های نوین برای ترویج کتاب، از دیگر محورهای تأکید شده در این جشنواره است.

شرایط شرکت و نحوه ثبت‌نام در جشنواره

 

شرکت در این جشنواره برای تمامی روستاها و جوامع عشایری کشور آزاد است. مسئولیت صحت ثبت فعالیت‌ها بر عهده «مسئول طرح» (شامل دهیار، رئیس شورای اسلامی روستا، کتابدار یا فرد معتمد) خواهد بود.

متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه جشنواره به نشانی www.tarvijeketab.ir نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری فعالیت‌های خود اقدام کنند. لازم به ذکر است فعالیت‌های ثبت‌شده باید در بازه زمانی مهرماه ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام شده باشند.

حوزه‌های فعالیت؛ آموزش، آفرینش و آگاهانش 

 

فعالیت‌های قابل ثبت در یازدهمین دوره جشنواره «روستاها و عشایر دوستدار کتاب»در سه حوزه اصلی تعریف شده‌اند؛ نخست حوزه آموزش که شامل دوره‌های آموزشی مهارت‌های زندگی، اقتصاد خانواده، زبان فارسی، بهداشت، قرآن و عترت، فناوری‌های نوین و... می‌شود. دوم حوزه آفرینش‌ که فعالیت‌هایی مانند اجرای نمایش عروسکی، قصه‌گویی، برگزاری نمایشگاه کتاب، نشست‌های ادبی، مسابقات کتابخوانی و... را در برمی‌گیرد. حوزه آگاهانش (آگاه‌سازی) نیز  برنامه‌هایی چون باشگاه کتابخوانی، جلسات نقد و معرفی کتاب و جمع‌خوانی و... را شامل می‌شود.

نظام داوری، امتیازدهی و جوایز

 

بر اساس مندرجات فایل آیین‌نامه، آثار ارسالی و ثبت شده پس از بررسی و داوری، امتیاز دریافت می‌کنند. در این دوره، ۱۰ روستای برتر که بیشترین امتیاز را کسب کنند، عنوان «روستای دوستدار کتاب» را دریافت کرده و مورد تقدیر قرار می‌گیرند. علاوه‌بر این، شرکت‌کنندگان می‌توانند امتیازات خود را برای دریافت سبدهای پاداشی و جوایز مختلف هزینه کنند. این سبدها  تقویت منابع کتابخانه‌ای، پشتیبانی مالی برای اجرای برنامه، دعوت از مربیان و مهمانان ویژه و دسترسی به خدمات آموزشی و فرهنگی را شامل می‌شوند.

زمان‌بندی اجرای جشنواره

 

پس از رونمایی از پوستر یازدهمین دوره جشنواره «روستاها و عشایر دوستدار کتاب» در مهرماه ۱۴۰۴، بر اساس فراخوان جشنواره و زمان‌بندی اعلام شده، ثبت فعالیت‌ها در سامانه از آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پایان فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. ارزیابی و داوری فعالیت‌ها نیز به‌طور همزمان در این بازه انجام خواهد شد. گفتنی است مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان در اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ و همزمان با  نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار خواهد شد.

 

 

