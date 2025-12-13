خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام فهرست داوران بخش بین‌الملل «سینماحقیقت»

اعلام فهرست داوران بخش بین‌الملل «سینماحقیقت»
کد خبر : 1727047
لینک کوتاه کپی شد.

سینماگر اسپانیایی، روزنامه نگار روس و مستندساز ایرانی اعضای هیات داوران مسابقه مستندهای کوتاه و نیمه بلند و کارگردان اهل صربستان، فیلمساز فلسطینی و مستندسازی از ایران داوران مستندهای بلند «سینماحقیقت» هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره سینماحقیقت، هیات داوران دو بخش مسابقه بین‌الملل نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» معرفی شدند.

آنا ماریاآلوارزموریل، کارگردان و تهیه‌کننده اسپانیایی، واسیلی یوگنی یویچ استپانوف، منتقد سینما و روزنامه‌نگار اهل روسیه و آرش لاهوتی، کارگردان و مستندسازهیات داوران بخش مسابقه بین‌الملل فیلم‌های کوتاه و نیمه‌بلند نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» هستند.

گوران رادانوویچ، کارگردان اهل صربستان، فرشاد فرشته‌حکمت، مستندساز و استاد دانشگاه، رشید مشهراوی، کارگردان اهل فلسطین داوران بخش مسابقه مستندهای ‌بلند نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» هستند.

علاقه‌مندان برای اطلاع از لیست داوران بخش‌های مختلف می‌توانند کاتالوگ نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» را به نشانی دانلود کنند.www.irandocfest.ir

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» به دبیری محمد حمیدی‌مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری