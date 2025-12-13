اعلام فهرست داوران بخش بینالملل «سینماحقیقت»
سینماگر اسپانیایی، روزنامه نگار روس و مستندساز ایرانی اعضای هیات داوران مسابقه مستندهای کوتاه و نیمه بلند و کارگردان اهل صربستان، فیلمساز فلسطینی و مستندسازی از ایران داوران مستندهای بلند «سینماحقیقت» هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره سینماحقیقت، هیات داوران دو بخش مسابقه بینالملل نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» معرفی شدند.
آنا ماریاآلوارزموریل، کارگردان و تهیهکننده اسپانیایی، واسیلی یوگنی یویچ استپانوف، منتقد سینما و روزنامهنگار اهل روسیه و آرش لاهوتی، کارگردان و مستندسازهیات داوران بخش مسابقه بینالملل فیلمهای کوتاه و نیمهبلند نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» هستند.
گوران رادانوویچ، کارگردان اهل صربستان، فرشاد فرشتهحکمت، مستندساز و استاد دانشگاه، رشید مشهراوی، کارگردان اهل فلسطین داوران بخش مسابقه مستندهای بلند نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» هستند.
علاقهمندان برای اطلاع از لیست داوران بخشهای مختلف میتوانند کاتالوگ نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» را به نشانی دانلود کنند.www.irandocfest.ir
نوزدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» به دبیری محمد حمیدیمقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری است.