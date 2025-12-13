پیام تسلیت ابراهیم حیدری به مناسبت درگذشت کامران فانی
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران درگذشت کامران فانی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، به مناسبت درگذشت کامران فانی نویسنده، مترجم و کتابشناس برجسته معاصر، ابراهیم حیدری پیام تسلیتی به شرح زیر نوشت:
«إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
درگذشت استاد کامران فانی نویسنده، مترجم و کتابشناس نامدار، ضایعهای بزرگ برای فرهنگ ایران زمین است. جناب ایشان عمر پربرکت خویش را صرف بنیانگذاری و سرپرستی دانشنامهها، پایهگذاری شیوههای نوین کتابداری و مرجعنگاری و ترجمه آثار برجسته جهانی کرد و بدینسان ستونهای فرهنگ مکتوب این سرزمین را استوار ساخت.
کامران فانی با سرپرستی پروژههای مرجع چون دایرهالمعارف تشیع و دانشنامه کودکان و نوجوانان و با ترجمه آثار نویسندگانی چون چخوف و داستایوفسکی، دریچهای تازه به دانش و ادبیات گشود. خدمات او در ذهن و زبان نسلهای متفاوت و مختلف دوستدار و علاقهمند به کتاب ماندگار خواهد بود.
خانه کتاب و ادبیات ایران فقدان این چهره فرهیخته را اندوهی بزرگ میداند و میراث علمی او را چراغ راهی برای آیندگان میشمارد. از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت الهی مسئلت دارم و این ضایعه بزرگ را به عموم مردم ایران بهویژه اهالی فرهنگ و ادب تسلیت میگویم. چه نیکوست یادآوری سخن پیامبر اکرم (ص) که فرمودند: «موتُ العالمِ مصیبةٌ لا تُجبَر». بیگمان درگذشت استاد کامران فانی نیز مصیبتی جبرانناپذیر برای فرهنگ و دانش این سرزمین بود.
ابراهیم حیدری مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران»