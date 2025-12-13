جلسه کارگروه ساماندهی مد و لباس استان قزوین برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، محسن گرجی در این جلسه با بیان اینکه «احیای کارگروه‌های استانی ساماندهی مد و لباس» در دستور کار است، خواستار پیگیری علت‌عدم حضور نمایندگان حقوقی برخی نهادهای عضو کارگروه استانی در جلسه شد.

وی با تاکید بر «لزوم اجرای دقیق قانون ساماندهی مد و لباس و سند سبک پوشش ایرانی اسلامی»، از همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین در هماهنگی این نشست که با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف زیست‌بوم مد و لباس استان برگزار شده بود، قدردانی کرد.

دبیر کارگروه مد و لباس کشور تصریح کرد: لازم است در فعالیت‌ها، از ظرفیت صدا و سیمای استان و از توان دانشگاه‌ها به‌ویژه در حوزه شتاب‌دهنده‌ها و راه‌اندازی موزه مجازی، بهره برد.

در این نشست، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با اشاره به برگزاری جشنواره «مینودخت» اظهارکرد: این جشنواره در استان قزوین از نظر عنوان، موتیو و المان‌های محلی به‌صورت بومی طراحی شده و اهتمام جدی برای اجرای مطلوب آن وجود دارد.

علی هوشمند «لباس را عنصری دانست که بدون نیاز به سخن، معرف فرهنگ و هویت اجتماعی جوامع است و آن را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های فرهنگی برشمرد».

در ادامه، مسئول جشنواره مینودخت با ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره، از انجام فضاسازی شهری و برنامه‌ریزی برای تولید آثار با نگاه تولید محصول برای ارائه به مشتری خبر داد.

سمیه محرابی مسئول سازمان بسیج جامعه زنان سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین گفت: نمایشگاه آثار نیز همزمان با جشنواره برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این نمایشگاه از دوم تا پنجم دی‌ماه با حضور نهادهای مختلف برگزار می‌شود و شامل بخش‌هایی همچون نمایش آثار هنری طراحی، آثار فیزیکی، حضور بانوان نخبه ایران و جهان، بخش‌های محتوایی صحنه‌ای، آثار ملی، استودیو مصاحبه، نشستگاه فعالان فرهنگی و اصناف و همچنین بخش هوش مصنوعی خواهد بود.

در ادامه این نشست، رئیس اتحادیه توزیع‌کنندگان استان قزوین از «ضرورت تمرکز بر فرهنگ اصیل ایرانی» گفت.

همچنین یکی از پژوهشگران حوزه لباس با اشاره به پژوهش میدانی خود در زمینه لباس محلی قزوین گفت: در این پژوهش، پوشاک سنتی روستاهای مختلف استان بررسی و بیش از ۵۰۰ عکس رنگی تهیه شده و تلاش‌هایی برای احیای لباس‌های سنتی قزوین انجام شده است.

نایب‌رئیس اتحادیه پوشاک قزوین و مدیر یکی از برندهای فعال حوزه پوشاک نیز در این نشست، با اشاره به ضرورت مقابله با تهاجم فرهنگی، اظهار داشت: لازم است فرهنگ اصیل ایرانی در حوزه مد و پوشاک ترویج شود.

در این نشست، نماینده صدا و سیمای مرکز قزوین از تولید حدود ۲۲ ساعت برنامه در حوزه مد و لباس خبر داد.

نماینده میراث فرهنگی و مدرس دانشگاه نیز با اشاره به برگزاری جشنواره لباس بانوان، آن را آغازی مثبت در این مسیر دانست.

نماینده دانشگاه ملی مهارت نیز با بیان اینکه «۲۵۰ دانشجو در این حوزه مشغول به تحصیل هستند»، از «نقش جریان‌های اثرگذار بر مد، اهمیت اساتید و برگزاری کلاس‌های ویژه با مدارک معتبر» گفت.

در این جلسه همچنین معاون علمی دانشگاه علمی‌کاربردی قزوین از ارائه ۳۵ دوره آموزشی مهارت کوتاه‌مدت خبر داد و نماینده حوزه تبلیغات استان، تولید رسانه‌ای را امری ضروری و جدی عنوان کرد.

بنابراین گزارش، در ادامه برنامه احیای کارگروه‌های استانی، محسن گرجی این هفته به استان قم سفر خواهد کرد.

