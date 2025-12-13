خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمدید فرصت شرکت در مسابقه «کتاب فصل» دانشجویی

تمدید فرصت شرکت در مسابقه «کتاب فصل» دانشجویی
کد خبر : 1726845
لینک کوتاه کپی شد.

فرصت شرکت در مسابقه «کتاب فصل» دانشجویی با عنوان «مسئولیت و سازندگی» به قلم مرحوم استاد علی صفائی حائری تا ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، باشگاه کتاب‌خوانی دانشجویان ایران، زیر نظر معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران آزمون مسابقه کتاب‌خوانی این کتاب را روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ به‌صورت برخط (آنلاین) از ساعت ۹ تا ۲۴ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی باشگاه کتاب‌خوانی دانشجویان ایران به نشانی BookRc. ir برگزار می‌‎کند. 

نسخه الکترونیکی کتاب در برنامه کاربردی «طاقچه» موجود است. 

دانشجویان علاقه‌مند کتاب‌خوانی می‌توانند برای ثبت‌نام و شرکت در مسابقه به پایگاه اطلاع‌رسانی باشگاه کتاب‌خوانی دانشجویان ایران مراجعه و اقدام کنند. 

در این دوره از مسابقات به برگزیدگان جوایز ۳۰ میلیون ریالی اهدا می‌شود. 

نتیجه مسابقه یک هفته بعد از آزمون اعلام خواهد شد. 

کتاب مسئولیت و سازندگی در خصوص روش تربیتی اسلامی است. به‌عبارت‌دیگر این کتاب به روش‌های شناخت اسلامی، جهان‌بینی اسلامی، آرمان‌های اسلامی، استعدادها، روحیه‌ها و زمان مناسب سازندگی انسان پرداخته است. 

در این اثر تربیتی و آموزشی از موضوعاتی چون مسئولیت و زیربناهای آن، تربیت، مفهوم و امکانات آن، مربی، دیدگاه‌ها، ویژگی‌ها و ضرورت‌ها سخن گفته شده است. 

هدف از نگارش کتاب مسئولیت و سازندگی برطرف‌کردن برخی اشکالات موجود در فرآیندهای تربیتی است. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری