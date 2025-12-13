تمدید فرصت شرکت در مسابقه «کتاب فصل» دانشجویی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، باشگاه کتاب‌خوانی دانشجویان ایران، زیر نظر معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران آزمون مسابقه کتاب‌خوانی این کتاب را روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ به‌صورت برخط (آنلاین) از ساعت ۹ تا ۲۴ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی باشگاه کتاب‌خوانی دانشجویان ایران به نشانی BookRc. ir برگزار می‌‎کند.

نسخه الکترونیکی کتاب در برنامه کاربردی «طاقچه» موجود است.

دانشجویان علاقه‌مند کتاب‌خوانی می‌توانند برای ثبت‌نام و شرکت در مسابقه به پایگاه اطلاع‌رسانی باشگاه کتاب‌خوانی دانشجویان ایران مراجعه و اقدام کنند.

در این دوره از مسابقات به برگزیدگان جوایز ۳۰ میلیون ریالی اهدا می‌شود.

نتیجه مسابقه یک هفته بعد از آزمون اعلام خواهد شد.

کتاب مسئولیت و سازندگی در خصوص روش تربیتی اسلامی است. به‌عبارت‌دیگر این کتاب به روش‌های شناخت اسلامی، جهان‌بینی اسلامی، آرمان‌های اسلامی، استعدادها، روحیه‌ها و زمان مناسب سازندگی انسان پرداخته است.

در این اثر تربیتی و آموزشی از موضوعاتی چون مسئولیت و زیربناهای آن، تربیت، مفهوم و امکانات آن، مربی، دیدگاه‌ها، ویژگی‌ها و ضرورت‌ها سخن گفته شده است.

هدف از نگارش کتاب مسئولیت و سازندگی برطرف‌کردن برخی اشکالات موجود در فرآیندهای تربیتی است.

