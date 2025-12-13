سه خبر از یازدهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران
یازدهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران داوران سه بخش از این رویداد را معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، داوران بخش نمایشنامههای تألیفی چاپشده، داوران بخش نمایشنامههای ترجمه شدهی چاپ شده و داوران بخش نمایشنامههای اجرا شده در یازدهمین دورهی انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران، معرفی شدند.
داوران بخش تالیفهای چاپ شده
اسامی داوران بخش «نمایشنامههای تألیفی چاپشده»؛ هاله مشتاقینیا، کامران شهلایی و مهدی میرباقری کار داوری ۱۸۱ نمایشنامههای تالیفی چاپشده که تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴، به دبیرخانهی یازدهمین دورهی انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ارسال شده بود را به عهده داشتند.
داوران بخش ترجمه
داوران بخش نمایشنامههای ترجمهشدهی چاپشده در یازدهمین دورهی انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران؛ مجید مصطفوی، آبتین گلکار و شهرزاد سلحشور کار داوری نمایشنامههای ترجمهشدهی چاپشده که تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴، به دبیرخانهی یازدهمین دورهی انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ارسال شده بود را به عهده داشتند.
داوران بخش نمایشنامههای اجرا شده
داوران بخش نمایشنامههای اجراشده؛ علی عابدی، امین بهروزی و نوشین تبریزی کار داوری نمایشنامههای اجراشده که تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴، به دبیرخانهی یازدهمین دورهی انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ارسال شده بود را به عهده داشتند.
داوران این دوره با بررسی آثار رسیده بر پایهی معیارهایی چون ایدهی دراماتیک، ساختار دراماتیک، خلاقیت و نوآوری در زبان و کیفیت ادبی، دیالوگنویسی، شخصیتپردازی و… برگزیدگان نهایی را انتخاب خواهند کرد و هفتهی پایانی آذرماه اسامی نامزدهای این بخش را به دبیرخانهی رویداد اعلام خواهند کرد.
آیین پایانی یازدهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران روز جمعه ۵ دیماه، همزمان با روز نمایشنامهنویس در خانه هنرمندان برگزار میشود و نتایج نهایی بخشهای مختلف این رویداد در آن روز اعلام خواهد شد.