انتشار نخستین تصویر «بهنام تشکر» در نقش کارآگاه علوی

به گزارش ایلنا، فیلمبرداری فصل سوم مجموعه «کارآگاه علوی» با بازی بهنام تشکر در نقش کارآگاه علوی (برادرزاده کارآگاه علوی مجموعه اول و دوم) از حدود یک ماه پیش در شهرک سینمایی غزالی آغاز و تاکنون بخش‌هایی از این مجموعه فیلمبرداری شده است.

در این مجموعه ۲۶ قسمتی که از محصولات جدید و پر بازیگر سیما فیلم است، همچنین رسول نقوی، مرتضی اسماعیل‌کاشی و کیوان ساکت‌اف در نقش دیگر کارآگاهان حضور دارند.

مجموعه کارآگاه علوی۳ که فیلمنامه آن را حسن هدایت نگارش کرده، برای پخش در سال ۱۴۰۵ آماده می‌شود.

فیلمبرداری این مجموعه همچنان در شهرک سینمایی غزالی ادامه دارد و به بازسازی حال و هوای دهه ۱۳۲۰ می‌پردازد.

مدیر فیلمبرداری این فصل از کارآگاه علوی مسلم تهرانی است.

مجموعه تلویزیونی کارآگاه علوی۳ همانند دو فصل پیشین خود به‌ صورت اپیزودیک روایت می‌شود و قصه‌هایی از جنس جنایی، معمایی در بستری تاریخی را به تصویر می‌کشد.

تاکنون بازیگرانی چون احمد نجفی، رامین ناصرنصیر، قربان نجفی، سوگل طهماسبی، هلیا امامی، رویا میرعلمی و نسیم ادبی و... در این مجموعه تلویزیونی مقابل دوربین رفته‌اند.

از دیگر عواملی که با این پروژه همکاری می‌کنند می‌توان به رضا سبحانی به عنوان جانشین تهیه‌کننده و مدیر تولید، مرتضی پورحیدری طراح صحنه، مجید اسکندری طراح چهره‌پردازی، ژاله زکی‌زاده طراح لباس، حمیده مقدسی انتخاب بازیگر و دستیار اول کارگردان، علیرضا نیازی مدیر صدابرداری، وحید کاشی مدیر برنامه‌ریزی، مهدی جودی تدوینگر و نسیم افشاری به عنوان عکاس این مجموعه تلویزیونی اشاره کرد.

