خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایش «هلن» روی صحنه می‌رود

نمایش «هلن» روی صحنه می‌رود
کد خبر : 1726827
لینک کوتاه کپی شد.

نمایش «هلن» اثر مرجان قمر و با تهیه‌کنندگی دی‌ماه امسال روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا،  نمایش «هلن» به‌نویسندگی و کارگردانی مرجان قمری و با تهیه‌کنندگی محمود مداحی، دی‌ماه امسال در پردیس تئاتر و موسیقی «شهرزاد» به‌روی صحنه می‌رود.

این اثر به برش‌هایی از زندگی «هلن کلر»؛ نویسنده، مدافع حقوق افراد دارای معلولیت و سخنران آمریکایی که در ۱۹ ماهگی، پس از یک دوره بیماری، بینایی و شنوایی خود را برای همیشه از دست داد، می‌پردازد و از دلِ این روایت، مفهوم جست‌وجوی روشنایی در دل تاریکی‌های ذهنی و اجتماعیِ انسان معاصر را برجسته می‌سازد.

آزاده کرمی، علی حیدری، معصومه احمدزاده، یسنا قرلی، آرمین افتخارزاده و هانیه تقی‌نیا؛ بازیگران آن هستند که به‌ گفته کارگردان؛ نمایشی درباره «امید» است؛ که از درون انسان برمی‌خیزد و در سخت‌ترین شرایط نیز راهی برای ادامه‌دادن می‌یابد.

مرجان قمری کارگردانی نمایش «همسر چینی» و نویسندگیِ نمایشنامه «سایکو» را در کارنامه دارد. محمود مداحی نیز تهیه‌کننده نمایش‌هایی چون «فین جین» و «ماهرخ» بوده است. او همچنین تهیه‌کننده نمایش «شیزوفرنی» به‌ن ویسندگی و کارگردانیِ «حامد رحیمی نصر» است که برای اجرا در زمستان امسال آماده می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری