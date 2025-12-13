نمایش «هلن» روی صحنه میرود
نمایش «هلن» اثر مرجان قمر و با تهیهکنندگی دیماه امسال روی صحنه میرود.
به گزارش ایلنا، نمایش «هلن» بهنویسندگی و کارگردانی مرجان قمری و با تهیهکنندگی محمود مداحی، دیماه امسال در پردیس تئاتر و موسیقی «شهرزاد» بهروی صحنه میرود.
این اثر به برشهایی از زندگی «هلن کلر»؛ نویسنده، مدافع حقوق افراد دارای معلولیت و سخنران آمریکایی که در ۱۹ ماهگی، پس از یک دوره بیماری، بینایی و شنوایی خود را برای همیشه از دست داد، میپردازد و از دلِ این روایت، مفهوم جستوجوی روشنایی در دل تاریکیهای ذهنی و اجتماعیِ انسان معاصر را برجسته میسازد.
آزاده کرمی، علی حیدری، معصومه احمدزاده، یسنا قرلی، آرمین افتخارزاده و هانیه تقینیا؛ بازیگران آن هستند که به گفته کارگردان؛ نمایشی درباره «امید» است؛ که از درون انسان برمیخیزد و در سختترین شرایط نیز راهی برای ادامهدادن مییابد.
مرجان قمری کارگردانی نمایش «همسر چینی» و نویسندگیِ نمایشنامه «سایکو» را در کارنامه دارد. محمود مداحی نیز تهیهکننده نمایشهایی چون «فین جین» و «ماهرخ» بوده است. او همچنین تهیهکننده نمایش «شیزوفرنی» بهن ویسندگی و کارگردانیِ «حامد رحیمی نصر» است که برای اجرا در زمستان امسال آماده میشود.