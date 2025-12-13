به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، این سند که در حضور رؤسای جمهور امضا شد، بخشی از بسته جدید همکاری‌های تهران–آستانه است که در امتداد بیش از سه دهه روابط دیپلماتیک و دیدارهای متعدد سطح عالی میان دو کشور، با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی به اجرا درمی‌آید.

تفاهم‌نامه همکاری‌های سینمایی ایران و قزاقستان، چشم‌انداز تازه‌ای برای گسترش ارتباطات فرهنگی و هنری میان دو کشور ترسیم می‌کند. از مهم‌ترین مفاد این تفاهم‌نامه می‌توان به تولید مشترک فیلم‌های بلند، مستند، کوتاه و انیمیشن با محوریت اشتراکات تاریخی و فرهنگی، تبادل آثار سینمایی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، تسهیل در استفاده از لوکیشن‌ها، استودیوها و زیرساخت‌های فنی برای تولیدات سینمایی، و ایجاد زمینه‌های همکاری میان نهادهای آموزشی و حرفه‌ای در حوزه سینما اشاره کرد.

همچنین تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، تبادل نیروهای تخصصی در پروژه‌های سینمایی، و دعوت متقابل فیلم‌سازان به جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه است. برگزاری هفته‌های فیلم مشترک ایران و قزاقستان نیز به‌عنوان گامی در جهت معرفی متقابل ظرفیت‌های فرهنگی و تقویت دیپلماسی سینمایی میان دو کشور مورد تأکید قرار گرفته است.

