اجراهای عمومی رایگان برای مردم/ رویکردهای جدید در سازمان فرهنگی هنری شهرداری

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری جشنواره تئاتر شهر، صبح امروز شنبه ۲۲ آذرماه، در سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران برگزار شد.

امیر خراسانی‌زاده (معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) و امیر اشرفی (دبیر رویداد) و دیگر عوامل برگزاری در این رویداد حضور داشتند.

در ابتدای این نشست، امیر اشرفی از عوامل برگزاری جشنواره قدردانی کرد.

سپس امیر خراسانی‌زاده با تبریک زادروز حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، به جایگاه زن در فرهنگ و تمدن اشاره کرد و گفت: تمدن‌ها در بُعد مردانه بیشتر به کلیات می‌پردازند، در حالی که ظرافت و توجه به جزئیات، بُعد زنانه تمدن‌هاست. از این رو فرهنگ و هنر بیش از آنکه ماهیتی مردانه داشته باشد، دارای ماهیتی زنانه است و توجه به جایگاه زن، به‌معنای جنسیت‌گرایی نیست؛ به همین مناسبت، این روز را تبریک می‌گویم.

توضیحاتی درباره رویکرد جدید سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران

خراسانی‌زاده، در ادامه با اشاره به رویکرد جدید سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران افزود: در دوره جدید، مزیت اصلی فعالیت‌ها حول محور هنر تعریف شده و این فرصت فراهم شده تا تهران بار دیگر از منظر فرهنگ و هنر مسیر پیشرفت را طی کند.

او ادامه داد: آنچه زندگی را معنادار می‌کند، فرهنگ و هنر است. تعریف مزیت‌ها در عرصه هنر، اتفاق مبارکی است و من به‌ عنوان معاون هنری سازمان، انجام وظیفه می‌کنم.

خراسانی‌زاده با تأکید بر اهمیت ارتباط مستمر با رسانه‌ها گفت: امیدوارم دیدار با خبرنگاران به‌ صورت ماهانه تداوم داشته باشد؛ چراکه طرح‌های کلان و رویکردهای شهری داریم که به‌مرور درباره آن‌ها صحبت خواهد شد.

جشنواره تئاتر شهر دوباره احیاء شد

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ادامه به جشنواره تئاتر شهر پرداخت.

او گفت: در میان تمام برنامه‌ها، جای جشنواره تئاتر شهر خالی بود. این رویداد در دهه ۹۰ شکل گرفت، رشد کرد و جایگاه خود را در میان رویدادهای شاخص تئاتری پیدا کرد و پس از هشت سال، دوباره به‌ صورت عملیاتی برگزار شده است. پیش از من نیز همکارانم در مسیر احیای این رویداد تلاش‌های ارزشمندی انجام داده بودند.

او با اشاره به استقبال هنرمندان گفت: با استقبال کم‌نظیری مواجه شدیم و حجم زیادی اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که همین موضوع، داوری‌ها را دشوار کرد.

وی اذعان داشت: سازمان فرهنگی‌هنری، خادم همه مردم تهران با سلایق گوناگون است و نمود این نگاه را می‌توان در این جشنواره مشاهده کرد. به‌ زودی ثمرات و آثار این رویداد در روزهای اجرا دیده خواهد شد.

برگزاری دوسالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران در آینده نزدیک

او بیان کرد: در آینده نزدیک، دوسالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران و اختتامیه جایزه بزرگ «شهر شعر» نیز برگزار می‌شود که در زمان مناسب درباره آن‌ها توضیح خواهیم داد.

خراسانی‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌هایش، با اشاره به وقفه در برگزاری ادوار گذشته جشنواره گفت: در شش دوره پیشین نیز جشنواره به‌صورت مستمر برگزار نشد و شیوع کرونا چالش اصلی بسیاری از رویدادهای فرهنگی بود.

اجراها برای عموم رایگان است

او با اشاره به رایگان بودن اجراها برای همه مخاطبان گفت: درباره رایگان بودن اجراها نیز بحث‌های مختلفی وجود دارد. همان‌طور که بلیت موزه‌ها همیشه رایگان نیست، تئاتر نیز مخاطب حرفه‌ای دارد که می‌داند کجا هزینه کند. در عین حال، ما با بخش عمومی جامعه که علاقه‌مند است، ارتباط برقرار می‌کنیم و تلاش داریم بستر حضور عموم مردم را فراهم کنیم. بلیت‌های رایگان نیز از طریق سامانه تخصصی توزیع خواهد شد.

خراسانی‌زاده در پایان تأکید کرد: مطالبات و نقدهای شما خبرنگاران کمک می‌کند که در سال‌های آینده جشنواره‌ای پربارتر داشته باشیم.

در ادامه، امیر اشرفی دبیر جشنواره تئاتر شهر، به بیان توضیحاتی پرداخت.

او با اشاره به رویکرد محتوایی جشنواره گفت: بر اساس آسیب‌شناسی‌ها، تمرکز ما بر مفاهیم فرهنگی و هویتی است. سازمان فرهنگی‌هنری وظیفه دارد بر هویت فرهنگی تهران کار کند. روزمرگی شهری باعث شده نسل دهه هشتاد حس تعلق کمتری به شهر خود داشته باشد و جشنواره تئاتر شهر بستری برای پرداختن به این مسئله است.

ارسال ۱۲۲۹ اثر به دبیرخانه

اشرفی با اشاره به آمار آثار رسیده به جشنواره افزود: در عمل، از تعداد آثار شگفت‌زده شدیم. در مجموع ۱۲۲۹ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که نزدیک به ۳۰۰ اثر در بخش عکس و پوستر بوده است. مسئله بعدی، کیفیت آثار بود که با همراهی داوران و تیم اطلاع‌رسانی تلاش کردیم سطح کیفی قابل قبولی داشته باشیم. در برخی بخش‌ها مربی و مشاور در نظر گرفته شده تا کیفیت آثار ارتقا پیدا کند.

وی با اشاره به حضور هنرمندان پیشکسوت در جشنواره امسال، گفت: از پیشکسوتان دعوت کردیم تا معیار و الگوی مناسبی برای نسل جوان باشند. به طور مثال اسماعیل خلج به‌ عنوان مهمان ویژه در جشنواره حضور دارد و همچنین سیروس همتی نیز در بخش مهمان همراه ما هستند.

توجه ویژه به تئاتر نوجوان

اشرفی گفت: توجه ویژه‌ای به بخش کودک و نوجوان شده است؛ چراکه بخش نوجوان در سال‌های اخیر به‌عنوان حلقه مفقوده مطرح بوده و در این بخش، کار گروهی و تعامل اهمیت زیادی دارد.

او ادامه داد: سازمان فرهنگی‌هنری بسترهای شهری مناسبی برای بخش کودک و نوجوان در اختیار دارد و در مرور جدول آثار، نام‌های آشنای زیادی دیده خواهد شد.

دبیر جشنواره تئاتر شهر گفت: رسالت شهرداری و سازمان این است که محصولات فرهنگی را با بهترین کیفیت در اختیار شهروندان قرار دهد؛ به همین دلیل، حدود ۲۰۰ اجرا در طول یک هفته خواهیم داشت که همگی رایگان هستند.

دوری از فعالیت‌های جزیره‌ای

اشرفی درباره نحوه اجراها توضیح داد: تلاش کردیم از فعالیت‌های جزیره‌ای فاصله بگیریم و با نهادهای مختلف از جمله کانون پرورش فکری و خانه هنرمندان همکاری داشته باشیم. اجراها در سالن انتظامی و فضاهای بیرونی برگزار می‌شود و در حال نهایی کردن همکاری با آموزش‌وپرورش هستیم تا اجراهای صبحگاهی نیز داشته باشیم و دایره مخاطبان گسترده‌تر شود. فرهنگسراها و مراکز وابسته به سازمان نیز میزبان جشنواره هستند.

برگزاری جشنواره از ۲۷ آذرماه

او افزود: نشست‌های تخصصی جشنواره با محوریت محیط فرهنگی برگزار شده و کارگاه‌ها نیز در حال برگزاری است. سه کارگاه در طول جشنواره خواهیم داشت. افتتاحیه رسمی نداریم، اما جشنواره از ۲۷ آذر آغاز می‌شود، اجراها از روز بعد شروع خواهد شد و اختتامیه نیز چهارم دی‌ماه در پردیس تئاتر تهران برگزار می‌شود.

اشرفی با اشاره به بودجه جشنواره گفت: با تلاش سازمان، بودجه جشنواره تأمین شده است، اما به دلیل مدیریت هزینه‌ها، رقم نهایی بودجه یکی دو روز پس از پایان جشنواره اعلام خواهد شد.

اجرای آثار برگزیده در تماشاخانه ایرانشهر

او درباره ادامه اجرای آثار در طول سال نیز گفت: در بخش صحنه‌ای، دو جایزه ویژه در نظر گرفته شده و آثار برگزیده در سالن ایرانشهر اجرا خواهند شد. همچنین آثار کودک و نوجوان در چند سالن با کیفیت به‌ صورت مستمر و رپرتواری روی صحنه می‌روند.

بخشی برای جنگ دوازده روزه و مقاومت

امیر اشرفی در پایان گفت: دو روز پس از انتشار فراخوان اولیه، جنگ آغاز شد و دو هفته وقفه ایجاد شد که در ادامه، بخشی با محور مقاومت و ایستادگی به جشنواره اضافه کردیم. ۳۰ درصد کمک‌هزینه‌ها در دو مرحله پرداخت شده و مابقی نیز پرداخت خواهد شد.

در پایان برنامه از پوستر جشنواره رونمایی شد.

انتهای پیام/