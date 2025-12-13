خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در حاشیه اجلاس سالانه فیا اعلام شد:

حمایت ویژه رئیس FIA از برنامه‌های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران

حمایت ویژه رئیس FIA از برنامه‌های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران
کد خبر : 1726715
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و رئیس فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی در حاشیه برگزاری اجلاس سالانه مجمع عمومی فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی (FIA) که در تاشکند در حال برگزاری است، دیدار و تبادل نظر کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، در این دیدار که چهارشنبه 19 آذر 1404 و همزمان با دومین روز از اجلاس سالانه مجمع عمومی FIA در پایتخت ازبکستان برگزار شد، محمدحسین صوفی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و محمد بن سلیم رئیس فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی، درباره توسعه همکاری‌های مشترک، ارتقای ظرفیت‌های آموزشی و تقویت حضور بین‌المللی ایران در ساختارهای FIA به گفتگو پرداختند.

محمد بن سلیم در این دیدار با ابراز رضایت از روند پیشرفت و توسعه فعالیت‌های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران در حوزه‌های اتومبیلرانی، گردشگری، امداد خودرو، آموزش، تسهیل تردد گردشگران و استانداردسازی سفر، حمایت کامل فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی از برنامه‌های در دست اجرای کانون را اعلام کرد. 

او همچنین تمایل خود را برای سفر رسمی به ایران و بازدید از بخش‌های مختلف و فعالیت‌های متنوع کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ابراز داشت.

یکی از محورهای اصلی این نشست، برگزاری کارگاه تخصصی کارنه دوپاساژ در ایران بود. کارگاهی که قرار است با حضور مدیران ارشد فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی و مطابق با بالاترین استانداردهای بین‌المللی از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار شود.

محمدحسین صوفی مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در پایان، با استقبال از رویکرد حمایتی محمد بن سلیم، ابراز امیدواری کرد اجرای این برنامه‌ها آغاز فصلی جدید در همکاری‌های ایران و فیا باشد و بتواند به ارتقای بیش از پیش جایگاه کشورمان در شبکه جهانی اتومبیلرانی کمک کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری