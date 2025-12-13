به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، در این دیدار که چهارشنبه 19 آذر 1404 و همزمان با دومین روز از اجلاس سالانه مجمع عمومی FIA در پایتخت ازبکستان برگزار شد، محمدحسین صوفی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و محمد بن سلیم رئیس فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی، درباره توسعه همکاری‌های مشترک، ارتقای ظرفیت‌های آموزشی و تقویت حضور بین‌المللی ایران در ساختارهای FIA به گفتگو پرداختند.

محمد بن سلیم در این دیدار با ابراز رضایت از روند پیشرفت و توسعه فعالیت‌های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران در حوزه‌های اتومبیلرانی، گردشگری، امداد خودرو، آموزش، تسهیل تردد گردشگران و استانداردسازی سفر، حمایت کامل فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی از برنامه‌های در دست اجرای کانون را اعلام کرد.

او همچنین تمایل خود را برای سفر رسمی به ایران و بازدید از بخش‌های مختلف و فعالیت‌های متنوع کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ابراز داشت.

یکی از محورهای اصلی این نشست، برگزاری کارگاه تخصصی کارنه دوپاساژ در ایران بود. کارگاهی که قرار است با حضور مدیران ارشد فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی و مطابق با بالاترین استانداردهای بین‌المللی از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار شود.

محمدحسین صوفی مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در پایان، با استقبال از رویکرد حمایتی محمد بن سلیم، ابراز امیدواری کرد اجرای این برنامه‌ها آغاز فصلی جدید در همکاری‌های ایران و فیا باشد و بتواند به ارتقای بیش از پیش جایگاه کشورمان در شبکه جهانی اتومبیلرانی کمک کند.

