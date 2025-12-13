خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تیزر فراخوان نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت منتشر شد

تیزر فراخوان نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت منتشر شد
کد خبر : 1726704
لینک کوتاه کپی شد.

تیزر تصویری معرفی بخش های فراخوان نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از کمیته روابط‌عمومی جشنواره ،نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت که به همت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح و با شعار «سمت درست تاریخ ؛ گفتمان مقاومت و آزادی قدس شریف » برگزار خواهد شد،در هشت بخش پذیرای آثار هنرمندان و علاقمندان خواهد بود.

فیلم سینمایی ، مستند، پویانمایی ، فیلم کوتاه ، فیلمنامه و نقد و پژوهش علوم انسانی و سینمای مقاومت در بخش اصلی جشنواره و هوش مصنوعی و اقلام و مواد تبلیغی در بخش جنبی جشنواره نوزدهم مقاومت قرار دارند.

علاقمندان در همه بخش ها (به غیر از فیلم سینمایی) تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ فرصت دارند تا آثار خود را به تارنمای رسمی جشنواره به نشانی www.resistanceiff.com ارسال نمایند.

آخرین مهلت برای ثبت نام آثار سینمایی نیز ۲۰ اسفند ماه تعیین گردیده است.

گفتنی است بخش های هشت گانه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت به نام یکی از شهدا و چهره های برجسته دفاع مقدس و مقاومت ایران و جهان نام گذاری شده اند.

طبق جدول زمان بندی اعلام شده در فراخوان جشنواره،این رویداد سوم خرداد ماه سال آینده همزمان با روز مقاومت و پایداری ، با تقدیر از برگزیدگان به کار خود پایان خواهد داد.

دکتر جلال غفاری قدیر برای سومین دوره پیاپی دبیری این جشنواره را بر عهده دارد.

حجم ویدیو: 24.6M | مدت زمان ویدیو: 00:01:00 دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری