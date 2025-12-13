رونمایی از پوستر دومین جشنواره ملی فیلم ایثار در تبریز

به گزارش ایلنا به نقل از امور ارتباطات رسانه ای و اطلاع رسانی دومین جشنواره ملی فیلم ایثار، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در نشست مذکور بر ضرورت پیوند نسل جوان با ارزش‌های ایثار از طریق تولید آثار هنری و بهره‌گیری از فناوری‌های روز تاکید کرد و با اشاره به نقش هنر در ترویج فرهنگ ایثار گفت: پیام شهدا و ایثارگران میبایست با خلاقیت و زبانی متناسب با ذائقه جوانان منتقل شود.

وی با تجلیل از مقام شامخ شهدا گفت: شهدا با نثار جان خود پایه‌های امنیت و عزت کشور را بنا کردند و پاسداشت این آرمان‌ها بر عهده همه دستگاه‌ها و آحاد مردم است.

سرمست هنر را از ابزار‌های موثر در انتقال این فرهنگ خواند و اظهار داشت: باید با استفاده از ظرافت‌های هنری و فناوری‌های نوین آثاری تولید شود که نسل جوان را با ارزش‌های ایثار پیوند دهد.

یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور نیز در این مراسم با اشاره به میزبانی تبریز از برگزاری دومین جشنواره ملی فیلم ایثار گفت این رویداد هنری گامی مهم در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تحقق تفکر بسیجی است و هدف آن تقویت گفتمان شهدا و زنده نگه داشتن یاد و نام آنان در میان نسل جوان است.

وی افزود: این جشنواره با رویکرد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تحقق و تداوم تفکر بسیجی برگزار می‌شود و امید است با همدلی و همکاری نهاد‌های مختلف استان شاهد رویدادی هنری باشیم که آحاد مردم از آن بهره‌مند شوند و نقطه عطفی برای حرکت‌های فرهنگی آینده باشد.

در پایان این نشست پوستر جشنواره ملی فیلم ایثار رونمایی شد و احکام اعضای ستاد اجرایی این جشنواره با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، یعقوب سلیمانی رییس جشنواره، محمد کرم اللهی دبیر جشنواره، فرهاد قائمیان دبیر هنری، محمد لارتی قائم مقام دبیر، سعید نجفیان دبیر اجرایی و تعدادی از مدیران استانی به ایشان اعطا شد.

دومین جشنواره ملی فیلم ایثار، امسال با شعار ایران سرای امید با دبیری محمد کرم اللهی در چهار بخش رقابتی ، مسابقه ی ویژه و مسابقه ی فیلم نامه نویسی به همت معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید وامور ایثارگران با مشارکت استانداری آذربایجا نشرقی و شهرداری تبریز از نهم تا 13 دی ماه درشهر تبریز برگزارمی شود.

انتهای پیام/