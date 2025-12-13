خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پوستر «دوربین‌های خاموش» منتشر شد

پوستر «دوربین‌های خاموش» منتشر شد
کد خبر : 1726669
لینک کوتاه کپی شد.

پوستر و تیزر فیلم مستند «دوربین‌های خاموش» به مناسبت اولین نمایش این فیلم در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» رونمایی و منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم مستند «دوربین‌های خاموش» به تهیه‌کنندگی روح‌اله زندی‌فرد و کارگردانی محمدرضا گودرزی‌مهر در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت روی پرده رفت و فیلم‌های بخش «ایران» و «جنگ ۱۲روزه» به رقابت خواهد پرداخت.

پوستر و تیزر این فیلم مستند که قصه‌ی دوربین‌هایی است که در طول جنگ ۱۲ روزه اجازه روشن شدن، ضبط و ثبت تصاویر را نداشتند، رونمایی و منتشر شد.

«دوربین‌های خاموش» روایت جنگی است که تصویرش پاک شد اما خاطراتش باقی ماند. در جهانی بی‌تصویر، دختری با مداد رنگی تاریخ را دوباره می‌سازد؛ تاریخی که اگر ما نگوییم، دیگران وارونه خواهند گفت.

این فیلم مستند، پنجشنبه ۲۰ آذر در پردیس سینمایی ملت روی پرده رفت و امروز شنبه ۲۲ آذر ساعت ۱۹ در سالن شماره ۱۰ نیز اکران خواهد داشت.

فهرست عوامل این فیلم مستند عبارت است از: کارگردان: محمدرضا گودرزی مهر، نویسنده و تدوینگر: سحرناز تفضلی هرندی، فیلمبردار: کامران ابدی پور، طراحی و ترکیب صدا: اشکان فخاری و سهیل بهنام، اصلاح رنگ و نور: جلیل شفیع‌فر، طراح پوستر: محمدامین امیرانی، طراحی تصاویر هوش مصنوعی: سروش البخشی نایینی، بازیگر: سروینا صالحی، صداپیشه: ترنم آزادی خواه، عکاس: زینب طاهر، ساخت تیزر، سحرناز تفضلی هرندی، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، تهیه‌کننده: روح‌اله زندی‌فرد.

پوستر «دوربین‌های خاموش» منتشر شد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری