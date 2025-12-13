به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم مستند «دوربین‌های خاموش» به تهیه‌کنندگی روح‌اله زندی‌فرد و کارگردانی محمدرضا گودرزی‌مهر در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت روی پرده رفت و فیلم‌های بخش «ایران» و «جنگ ۱۲روزه» به رقابت خواهد پرداخت.

پوستر و تیزر این فیلم مستند که قصه‌ی دوربین‌هایی است که در طول جنگ ۱۲ روزه اجازه روشن شدن، ضبط و ثبت تصاویر را نداشتند، رونمایی و منتشر شد.

«دوربین‌های خاموش» روایت جنگی است که تصویرش پاک شد اما خاطراتش باقی ماند. در جهانی بی‌تصویر، دختری با مداد رنگی تاریخ را دوباره می‌سازد؛ تاریخی که اگر ما نگوییم، دیگران وارونه خواهند گفت.

این فیلم مستند، پنجشنبه ۲۰ آذر در پردیس سینمایی ملت روی پرده رفت و امروز شنبه ۲۲ آذر ساعت ۱۹ در سالن شماره ۱۰ نیز اکران خواهد داشت.

فهرست عوامل این فیلم مستند عبارت است از: کارگردان: محمدرضا گودرزی مهر، نویسنده و تدوینگر: سحرناز تفضلی هرندی، فیلمبردار: کامران ابدی پور، طراحی و ترکیب صدا: اشکان فخاری و سهیل بهنام، اصلاح رنگ و نور: جلیل شفیع‌فر، طراح پوستر: محمدامین امیرانی، طراحی تصاویر هوش مصنوعی: سروش البخشی نایینی، بازیگر: سروینا صالحی، صداپیشه: ترنم آزادی خواه، عکاس: زینب طاهر، ساخت تیزر، سحرناز تفضلی هرندی، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، تهیه‌کننده: روح‌اله زندی‌فرد.

