بررسی توقیف و انتظار ۶ ساله اکران «قاتل و وحشی» در خانه هنرمندان ایران

«قاتل و وحشی» داستان توقیف فیلم حمید نعمت‌الله و انتظاری شش ساله برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اتاق خبر خانه هنرمندان ایران، این برنامه را موسسه فرهنگی هنری حقوق هنر با همکاری خانه هنرمندان ایران، انجمن حقوق‌شناسی، گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی و موسسه مطالعاتی بشیریه در قالب هشتمین پادکست زنده رادیو کارنگ برگزار می‌کند.

در این قسمت (به ترتیب حروف الفبا) ستاره اسکندری بازیگر فیلم و کارگردان سینما، پرویز جاهد منتقد و مدرس سینما و نیما حسنی‌نسب منتقد و مدرس سینما این ماجرا را از نگاه سینمایی بررسی می‌کنند.

همچنین مصطفی دری عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، شادی عظیم‌زاده عضو هیئت علمی حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، مهدی کوهیان کارشناس ارشد حقوق ارتباطات و حقوقدان فرهنگ، هنر و رسانه توقیف این موضوع را از نگاه فقهی و حقوقی بررسی می‌کنند.

پادکست رادیو کارنگ با موضوع توقیف قاتل و وحشی با روایت رخشان بنی‌اعتماد، لیلا حاتمی، شهرام حقیقت‌دوست و لیلی رشیدی همراه خواهد بود.

میزبان این برنامه وحید آگاه عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری است.

برنامه «قاتل و وحشی» داستان توقیف فیلم حمید نعمت‌الله و انتظاری شش ساله، یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ تا ۲۰ در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد و ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

