در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
آغاز تغییر چهره سفرهای بین المللی زمینی با فرصت «کارنه دوپاساژ» در ایران
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران با صدور دفترچه بینالمللی «کارنه دوپاساژ»، مسیر تازهای برای تردد زمینی مسافران، گردشگران و بازرگانانی که قصد سفر با خودرو یا موتورسیکلتهای شخصی یا انجام تورهای زمینی بین کشوری دارند را فراهم کرده است.
حوریوش عسکری، مدیر صدور اسناد و مدارک بین المللی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران، به خبرنگار ایلنا گفت: دفترچه بینالمللی «کارنه دوپاساژ» مشابه گذرنامه برای خودرو است و با اعتبار بینالمللی اجازه میدهد وسایل نقلیه شخصی یا تجاری بدون نیاز به سپرده نقدی وارد کشورهای خارجی شوند.
کارنه چگونه سفرهای زمینی را متحول میکند؟
مدیر صدور اسناد و مدارک بین المللی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران با اشاره به ۵ مزیت کلیدی کارنه دوپاساژ برای تسهیل سفرهای بین المللی زمینی اعلام کرد: حذف سپردههای سنگین گمرکی، کنار رفتن واسطهها و دلالان مرزی، تسریع روند تردد، امنیت حقوقی بینالمللی تحت نظارت FIA و شفافیت مالی که مانع خروج بیرویه ارز میشود، پنج مزیت اصلی کارنه دوپاساژ است که باعث میشود سفر با خودرو شخصی یا تجاری چه برای گردش، تجارت یا زیارت مقرون به صرفهتر و امنتر شود.
دیپلماسی مرزی و گسترش همکاری با همسایگان
عسکری با اعلام اینکه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران با هدف گسترش کاربرد «کارنه دوپاساژ»، با کشورهای همسایه وارد مذاکره شده است، افزود: به همین منظور تفاهمنامه همکاری با کلوب اتومبیلرانی بینالمللی عراق امضا شد تا خودروهای دارای کارنه بتوانند بین ایران و عراق به صورت موقت تردد کنند.
او افزود: با کلوپ اتومبیلرانی کشور ارمنستان و یک شرکت خصوصی ایرانی نیز قرارداد صدور و پذیرش کارنه دوپاساژ برای خودروهای ارمنستانی به امضا رسید که این اقدام میتواند مسیر ورود خودرو از کشور ارمنستان به ایران را هموارتر و سفرهای زمینی گردشگران و بازرگانان را تسهیل کند.
مدیر صدور اسناد و مدارک بین المللی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران اعلام کرد: پیشنهاد ایران برای اجرای سیستم کارنه دوپاساژ میان کشورهای عضو اکو نیز به تصویب رسیده که اگر به شکل کامل اجرایی شود، سفرهای زمینی در گستره منطقهای به صورت چشمگیر تسهیل خواهد شد. این درحالی است که به زودی این فرایند قرار است میان دو کشور ایران و گرجستان نیز اجرایی شود.
فرآیند ساده دریافت کارنه و سند بینالمللی خودرو
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران شرایط صدور کارنه دو پاساژ یا سند بین المللی خودرو برای عبور آسان گردشگران از مرزها را بسیار ساده خوانده و به گفته عسکری، متقاضیان میتوانند با ارائه مدارک گمرکی و مالکیتی خودرو (سند مالکیت، پروانه خروج معتبر، پلاک ترانزیت، گذرنامه و گواهینامه بینالمللی) برای دریافت کارنه دو پاساژ اقدام کنند.
او افزود: هماکنون صدور این سند در دفتر مرکزی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران در شهر تهران و در مرزها و نقاط هدف انجام میشود.
براساس مقررات جاری، خودروهای دارای «کارنه دوپاساژ» تنها میتوانند بصورت موقت وارد کشور مقصد شوند. به عنوان مثال، خودروهای خارجی دارای کارنه میتوانند از ترکیه، پاکستان، کویت، عمان، امارات و عراق وارد ایران شوند و به مدت سه ماه در کشور اجازه ماندن دارند. البته گمرک جمهوری اسلامی ایران میتواند در بدو ورود با توجه به شرایط، مدت زمان حضور خودروهای خارجی دارای کارنه دو پاساژ را کاهش دهد.
او گفت: با توجه به تراکم سفر زمینی زائران و گردشگران به ویژه در مسیر کشورهای همسایه، کارنه دوپاساژ میتواند تردد بین ایران، عراق، ارمنستان، امارات، پاکستان و دیگر کشورها را هموارتر کند و هزینه و معطلی در مرزها نیز برای مسافران زمینی با خودرو شخصی کاهش یابد که در نوع خود رونق تازهای به گردشگری زمینی و ترانزیت منطقه خواهد داد.
او افزود: روشهای سنتی ورود خودرو به کشور مقصد، غالبا با ودیعه نقدی، واسطهگری و مقررات سخت همراه بود و کارنه دوپاساژ شفافیت را جایگزین این سازوکارها کرده و به نفع مسافران و تجار و اقتصاد کشور مقصد است.
آنچه گردشگران زمینی باید هنگام عبور از مرزها با خودرو شخصی بدانند
به گفته مدیر صدور اسناد و مدارک بین المللی، کارنه دوپاساژ مجوز «ورود موقت» خودروها به کشور مقصد است؛ یعنی خودرو باید در زمان مقرر از مرز خارج شود و عدم رعایت این شرط میتواند پیامدهای حقوقی داشته باشد. بنابراین مسافرین زمینی که قصد سفر با خودروی شخصی بین کشورها را دارند باید حتما این موضوع را رعایت کنند.
عسکری افزود: ورود و خروج خودروها نیز باید با مهر گمرک ثبت شود؛ چون مهرهای ورود و خروج تنها اسناد قانونی برای اثبات خروج خودرو از کشور مقصد هستند و عدم درج این مهرها میتواند مشکلات زیادی برای گردشگران خودرویی در سفرهای زمینی بین کشورها ایجاد کند.
عسکری همچنین از مسافرین زمینی با خودرو شخصی که قصد خروج از کشور با خودروی شخصی دارند توصیه کرد که قبل از سفر، مقررات کشور مقصد و مرزهای ورودی را بررسی کنند. چون برخی کشورها ورود با خودرو شخصی به داخل کشور خود را صرفا با کارنه مجاز میدانند.
تسهیل سفرهای بین المللی با خودرو شخصی از برنامههای جدی مطرح شده از سوی مسئولین کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران است که میتواند ایران را به شبکه بزرگ گردشگری و ترانزیت منطقه پیوند دهد و هزینه، زمان و ریسک سفر را نیز برای مسافران داخلی و خارجی کاهش دهد.
او گفت: در صورت ترویج و اطلاعرسانی صحیح و همچنین همراهی دستگاهها، اجرای سیاست کارنه دوپاساژ میتواند به نمادی برای سفرهای زمینی و بین المللی امن، شفاف و مدرن تبدیل شود.