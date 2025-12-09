به گزارش خبرنگار ایلنا نشست خبری آلبوم «عشق قدیمی»، شب گذشته مورخ دوشنبه هفدهم آذر ماه در سالن کنفرانس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد.

سامان جلیلی، تهیه‌کنندگان و عوامل تولید اثر و جمعی از خبرنگاران حوزه فرهنگ و موسیقی در این رویداد حضور داشتند؛ نشستی که در آن درباره روند آماده‌سازی اثر، دشواری‌های دریافت مجوز، وضعیت ترانه در موسیقی پاپ و مسئله رقابت در بازار امروز موسیقی گفت‌وگو شد.

در آغاز جلسه، محمد قیامتی، تهیه‌کننده آلبوم، بااشاره به روند شکل‌گیری پروژه گفت: «آلبوم را حدود یک سال پیش آماده انتشار داشتیم. نزدیک به یک دهه است که فعالیت می‌کنیم و در فضای فعلی، بسیاری از فعالان این حوزه آلبوم را بیشتر یک ویترین می‌بینند تا محصولی برای عرضه جدی. همین نگاه باعث شد تصمیم بگیریم علاوه بر نسخه دیجیتال، نسخه فیزیکی آلبوم را هم منتشر کنیم تا اثری ماندگارتر به‌جا بماند.»

او توضیح داد که گروه تولید با آگاهی از شرایط بازار، ریسک انتشار یک آلبوم کامل را پذیرفته است:

«می‌دانستیم انتشار آلبوم در این دوره چندان ساده نیست، اما ترجیح دادیم همه قطعات یک‌جا عرضه شود. برخلاف برخی خوانندگان که چند روز قبل از انتشار سر و صدا راه می‌اندازند، تجربه نشان داده آثار سامان—مثل جنون و دنیا—معمولاً پس از چند ماه در فضای شنیداری جا می‌افتند. هیچ‌وقت روی تبلیغات لحظه آخری حساب نکرده‌ایم.»

قیامتی درباره انتخاب قطعات افزود: «ده قطعه را انتخاب کردیم تا سلایق مختلف را پوشش بدهیم. یکی به کارهای شاد علاقه دارد، دیگری غمگین. در حالی که خود سامان بیشتر به فضاهای احساسی و تلخ تمایل دارد و چندان اهل ریتم‌های شش‌وهشت نیست. با این حال تلاش کردیم آلبوم متنوع باشد. از جهت شعر و محتوا هم فکر می‌کنم کار قابل دفاعی است و خوانش سامان نیز بدون اغراق و تکلف ارائه شده.»

در ادامه برنامه، سامان جلیلی درباره دلیل حضور پررنگ‌تر ترانه‌های خودش در این آلبوم گفت:

«بعد از جنون که خیلی مورد توجه قرار گرفت، دیدم ترانه‌هایی که خودم می‌نویسم بیشتر شنیده می‌شود و مخاطب با آن‌ها راحت‌تر ارتباط برقرار می‌کند. برای همین زمان بیشتری گذاشتم و تصمیم گرفتم بخش مهمی از ترانه‌ها را خودم بنویسم.»

او درباره رقابت میان خوانندگان پاپ نیز توضیح داد: «من همیشه مسیر خودم را رفته‌ام و ادعایی هم نداشتم. شانزده سال است کار می‌کنم؛ از ۱۸ سالگی شروع کردم و ۲۴ سالگی اولین کنسرت تهران را برگزار کردم. همیشه تلاش خودم را کرده‌ام و معتقدم این مردم هستند که انتخاب می‌کنند چه چیزی را بشنوند. من درگیر رقابت با دیگران نیستم و فقط کار خودم را انجام می‌دهم.»

جلیلی با اشاره به فضای اجرایی و کنسرت‌ها گفت: «آدم شادی نیستم؛ اما روی صحنه مجبوریم چند قطعه شاد اجرا کنیم. همه که قرار نیست گریه کنند! با این حال در آلبوم سعی کردیم تنوع حفظ شود. قسمت دشوار کار، گرفتن مجوز است. گاهی حتی واژه‌ای مثل «دیوونه» ایراد گرفته می‌شود، در حالی که برخی کارهای بسیار تندتر مجوز می‌گیرند. مجبوریم چند بار شعر را توسط شاعران مختلف ثبت کنیم تا شاید تأیید شود. این روند خیلی زمان می‌برد.»

در بخش دیگری از نشست، تهیه‌کننده آلبوم درباره موضوع مجوز رپ نیز اظهار نظر کرد: «به‌نظر من رپی که بخواهد مجاز شود، عملاً با این محدودیت‌ها سازگار نیست. رپ ذاتاً اعتراضی است و باید آزادانه بیان شود. اگر محدودیت‌ها برداشته شود، مطمئن باشید رپرها از پاپ جلوتر می‌زنند. ما برای یک کلمه ساده چند ماه در انتظار می‌مانیم، اما برخی آثار بسیار تند تأیید می‌شوند. واقعاً مشخص نیست معیار چیست.»

کسری حاجی‌زاده، مسئول پیگیری مجوز آلبوم، نیز به مشکلات اداری اشاره کرد: «در زمینه اخذ مجوز همیشه با چالش روبه‌رو هستیم. گاهی تصمیم‌ها کاملاً سلیقه‌ای است. یک ترانه رد می‌شود اما همان را دوباره ثبت می‌کنیم و تأیید می‌گیرد. بارها درخواست کرده‌ایم اگر چیزی خط قرمز است، همیشه باشد؛ اگر نیست، اجازه بدهند یک‌بار برای همیشه بدانیم چه مجاز است و چه نه. گاهی یک ماه منتظر پاسخ می‌مانیم و در نهایت ترانه رد می‌شود و باید حضوری جلسه بگذاریم تا مشکل حل شود. البته برای این آلبوم روند نسبتاً روانی را تجربه کردیم و مجوز به‌موقع صادر شد.»

نشست با پاسخ‌های جلیلی و تهیه‌کنندگان به پرسش‌های خبرنگاران درباره تنظیم‌ها، چالش‌های انتشار و نگاه این خواننده به مسیر حرفه‌ای آینده‌اش به پایان رسید.

