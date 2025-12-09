نقش راهبردی رادیو در اقناع افکار عمومی و مدیریت مشارکت انتخابات

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، در نشستی با حضور علی بخشی‌زاده معاون صدای رسانه ملی و مدیران شبکه‌های رادیویی، با قدردانی از همراهی صداوسیما در برنامه‌های عمومی وزارت کشور و تمهیدات انتخاباتی، گفت: خدا را شاکریم که مجموعه صدا و سیما پا به پای ما و حتی جلوتر از ما فعالیت‌های انتخاباتی را آغاز کرده و همراهی بسیار خوبی دارد. امیدواریم با جدیت و هم‌افزایی، شاهد انتخاباتی باشکوه باشیم.

او چهار حوزه «سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت» را محورهای مورد تأکید رهبر انقلاب دانست و افزود: در حوزه رقابت و مشارکت، صداوسیما با توجه به تحولات منطقه و شرایط حساس این روزها، می‌تواند نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی و برگزاری انتخاباتی پرشکوه ایفا کند.

زینی‌وند با تشریح جایگاه رادیو در فرآیندهای انتخاباتی گفت: در روز انتخابات، حجم عمده‌ای از اطلاع‌رسانی، هماهنگی ستادهای اجرایی و انتقال لحظه‌ای اخبار از طریق رادیو انجام می‌شود و این نشان‌دهنده ظرفیت بی‌بدیل این رسانه در مدیریت زمان و شرایط است. به گفته او، رادیو به دلیل داشتن مخاطبان ثابت و گسترده در گروه‌های سنی، تحصیلی و اجتماعی مختلف، می‌تواند نقش مهمی در اقناع‌سازی و افزایش مشارکت‌ عمومی داشته باشد. وی افزود: اگر این طیف متنوع به‌خوبی اقناع شود، بخش مؤثری از جریان مشارکت اجتماعی تحت تأثیر مثبت قرار می‌گیرد.

او رادیو را رسانه‌ای سریع، سراسری و در دسترس توصیف کرد و گفت: مردم در هر شرایطی _در اتومبیل، محل کار، خانه یا هنگام استراحت_می‌توانند رادیو را دنبال کنند؛ امکانی که بسیاری از رسانه‌ها از آن بی‌بهره‌اند.» زینی‌وند تأکید کرد که این دسترس‌پذیری، همراه با حس نوستالژیک نسل‌های پیشین نسبت به رادیو، اهمیت این رسانه را دوچندان می‌کند.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین بر لزوم معرفی جذابیت‌های رادیو برای نسل جوان تأکید کرد و گفت: باید ظرفیت‌های رادیو را به زبان نسل جدید عرضه کرد؛ به‌ویژه با انتقال محتوای رادیویی به شبکه‌های اجتماعی که می‌تواند پلی میان این رسانه و جامعه جوان ایجاد کند.

او از برنامه‌ریزی ستاد انتخابات برای بهره‌گیری جدی‌تر از رادیو خبر داد و افزود: بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و اقناع‌سازی عمومی برای مدیریت و سامان‌دهی مشارکت انتخاباتی، از طریق رادیو انجام خواهد شد.

زینی‌وند همچنین پادکست‌های رادیویی و حضور فعال رادیو در فضای مجازی را ابزاری مؤثر برای تعامل بیشتر با جوانان دانست و گفت: هرچقدر رادیو را بیشتر به شبکه‌های اجتماعی ببریم، عمق ارتباط این رسانه با مخاطبان جدید افزایش خواهد یافت.

علی بخشی‌زاده، معاون صدای رسانه ملی، با تشریح برنامه‌های سازمان برای انتخابات، گفت: سازمان صدا و سیما از تمام ظرفیت‌های دیداری و شنیداری برای برگزاری انتخاباتی باشکوه استفاده می‌کند. ما در سازمان صدا و سیما ۱۶۵ شبکه رادیویی و تلویزیونی داریم؛ که از این تعداد۹۹ شبکه رادیویی هستند و ۶۶شبکه تلویزیونی میهمان خانه‌های مردم هستند. طبیعی است که برای رویداد سرنوشت‌ساز انتخابات، برنامه‌ای منسجم و دقیق در تعامل با وزارت کشور تدوین کرده‌ایم.

او تاکید کرد: تمامی قالب‌ها و ژانرهای برنامه‌سازی، از گفتگو و تحلیل گرفته تا نمایش و طنز، در خدمت افزایش سطح آگاهی و مشارکت مردم قرار گرفته است.

بخشی‌زاده رادیو را «سریع‌ترین رسانه در مدیریت شرایط انتخاباتی» دانست و گفت: رادیو این قابلیت را دارد که در لحظه واکنش نشان دهد، جریان خبری را هدایت کند و بدون فاصله پیام‌های انتخاباتی، اطلاعیه‌ها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها را به گوش مردم برساند. او افزود: شبکه‌های رادیویی سراسر کشور با برخورداری از نیروهای حرفه‌ای و اتاق‌های خبر چابک، می‌توانند در طول شبانه‌روز جریان اطلاع‌رسانی را فعال نگه دارند و به شکل‌گیری مشارکت آگاهانه کمک کنند.

وی همچنین بر ضرورت تولید محتوای دقیق و غیرجانبدارانه تأکید کرد و گفت: رسانه ملی وظیفه دارد در بزنگاه‌های انتخاباتی اعتماد اجتماعی را تقویت کند؛ و این اعتماد، سرمایه اصلی رادیو است.

او در ادامه با اشاره به تحولات رسانه‌ای و ضرورت ورود جدی‌تر رادیو به فضای دیجیتال گفت: امروز مخاطب فقط شنونده سنتی رادیو نیست؛ ما باید پیام‌ها، تحلیل‌ها و برنامه‌های رادیویی را در قالب‌های جدید از جمله پادکست، ویدئوپاد، کلیپ‌های کوتاه و بسته‌های رادیویی برای شبکه‌های اجتماعی بازتولید کنیم.

بخشی‌زاده افزود: «ترکیب رادیو سنتی و رسانه‌های نو، یک اکوسیستم تازه برای اقناع عمومی و مشارکت انتخاباتی می‌سازد؛ اکوسیستمی که می‌تواند نسل جوان را دوباره به رادیو نزدیک کند.

در بخش‌های دیگر این جلسه، محسن اسلامی مدیرکل دفتر انتخابات و امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی، درباره کاهش خطاها، تقویت سرمایه اجتماعی و سازوکارهای اجرایی انتخابات سخن گفتند. همچنین رضا کوچک‌زاده مسئول ستاد انتخابات رادیو، برنامه‌های شبکه‌های رادیویی برای انتخابات اردیبهشت‌ماه را تشریح کرد. مهدی شاملو، مدیر ایران‌صدا، نیز گزارشی از فعالیت‌های این مجموعه در حوزه تولید محتوای انتخاباتی ارائه داد.

