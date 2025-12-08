خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فیلم کوتاه «آغوش امن» آماده نمایش شد

فیلم کوتاه «آغوش امن» آماده نمایش شد
کد خبر : 1724706
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم کوتاه آغوش امن به کارگردانی و نویسندگی آذین یعقوب پور و تهیه‌کنندگی علی اصغر رنجبر آماده نمایش شد

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای فیلم، فیلم کوتاه آغوش امن روایت نویسنده‌ای  است که دچار مشکلات مالی شده و خانواده وی نیز به دلیل همین مشکلات مالی آسیب عاطفی و اجتماعی می ببینند.

کسری ذوالفقاری، آذین یعقوب پور، تصنیف حسینی، سیاوش ضابط، معصومه عسگریان از جمله بازیگران این فیلم هستند.

 فیلم آغوش امن که نگاهی متفاوت به آسیب‌های اجتماعی دارد پس از کسب مجوزهای لازم در جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی به نمایش در خواهد آمد.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از:

مدیر فیلم برداری : شهرام نجاریان، مشاور پروژه : امیر توکلی، دستیار یک : امید الله وردی، دستیار فیلم بردار : سینا لطفی، مدیر صدابرداری: مسعود شاهوردی، دستیار صدابردار : شایان شاهوردی، طراح صحنه و لباس  : محسن غلامی، دستیار صحنه : امیر پیوندی، دستیار لباس : یلدا وزیری، دستیار اول کارگردان : محمد ذوالفقاری، برنامه ریز و دستیار دو کارگردان: ابوالفضل ولی، تدوین : داوود حاصلی، مشاور کارگردان : علی هراتی،عکاس :عاطفه باقری،فیلم بردار پشت صحنه : النا رنجبر،منشی صحنه : عسل روستایی،طراح گریم : سوفیا نساجی،گرافیست : مولود فرد،پشتیبانی تجهیزات : عمادی، جانشین تولید: ناصر صفایی، تولید: رضا علی پور، مدیر تدارکات: حمید رضا جعفری، دستیار تدارکات: مهران اکبری

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده