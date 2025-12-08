فیلم کوتاه «آغوش امن» آماده نمایش شد

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای فیلم، فیلم کوتاه آغوش امن روایت نویسنده‌ای است که دچار مشکلات مالی شده و خانواده وی نیز به دلیل همین مشکلات مالی آسیب عاطفی و اجتماعی می ببینند.

کسری ذوالفقاری، آذین یعقوب پور، تصنیف حسینی، سیاوش ضابط، معصومه عسگریان از جمله بازیگران این فیلم هستند.

فیلم آغوش امن که نگاهی متفاوت به آسیب‌های اجتماعی دارد پس از کسب مجوزهای لازم در جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی به نمایش در خواهد آمد.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از:

مدیر فیلم برداری : شهرام نجاریان، مشاور پروژه : امیر توکلی، دستیار یک : امید الله وردی، دستیار فیلم بردار : سینا لطفی، مدیر صدابرداری: مسعود شاهوردی، دستیار صدابردار : شایان شاهوردی، طراح صحنه و لباس : محسن غلامی، دستیار صحنه : امیر پیوندی، دستیار لباس : یلدا وزیری، دستیار اول کارگردان : محمد ذوالفقاری، برنامه ریز و دستیار دو کارگردان: ابوالفضل ولی، تدوین : داوود حاصلی، مشاور کارگردان : علی هراتی،عکاس :عاطفه باقری،فیلم بردار پشت صحنه : النا رنجبر،منشی صحنه : عسل روستایی،طراح گریم : سوفیا نساجی،گرافیست : مولود فرد،پشتیبانی تجهیزات : عمادی، جانشین تولید: ناصر صفایی، تولید: رضا علی پور، مدیر تدارکات: حمید رضا جعفری، دستیار تدارکات: مهران اکبری

