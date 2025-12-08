«بِستا» پس از پایان فیلمبرداری به تدوین رسید

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «بِستا» به نویسندگی و کارگردانی جابر نوری‌زارمی و تهیه‌کنندگی سعید نجاتی، محصول باشگاه فیلم اشراق، پس از پایان فیلمبرداری روی میز تدوین رفت.

این درام اجتماعی، روایتگر زندگی خانواده‌ای مازندرانی است که در هوای ابری زندگی‌شان، به جستجوی راز ناخوشی فرزندشان در مدرسه می‌گردند.

داستان «بِستا» حول محور امیر، دانش‌آموز کلاس دوم، می‌چرخد که به دلایل نامشخص از رفتن به مدرسه امتناع می‌کند.

عادل بابایی، تیمور نوربخش، منیر نظری، علی‌اصغر رضایی، احمد خدادی، سمیه اکبرزاده، امیرحسین پیله کوهی، بازیگران این فیلم کوتاه هستند. همچنین، سایر بازیگران «بِستا»، سمانه اصغری، سکینه انصاری، عرفان اصغری، سامان احمدی و بهنیا بسکابادی هستند.

فهرست عوامل فیلم کوتاه «بِستا» عبارت است از: نویسنده و کارگردان: جابر نوری زارمی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: آرمان رجب فردی، مدیر فیلمبرداری: سید محمود حسینی، گروه فیلمبرداری: علی اکبر زندیه، محمد امین کرمی و محمدجواد محمودی، منشی صحنه: سحر ابوئی، دستیار دوم کارگردان: مهدیه محمدزاده، صدابردار: مجید نجاتی، دستیار صدا: بهنام عبدالهی، طراح صحنه و لباس: فاطمه مقصودی، دستیار صحنه و لباس: هستی شیخی، گریم: ستایش بابایی، دستیار گریم: مسیح درخشانی، عکاس: مهدیه غلامحسینی، فیلمبردار پشت صحنه: مهتاب ابراهیمی، مدیر تولید و تدارکات: احمد خدادی، گروه تولید و تدارکات: مسیح درخشانی، امیرعلی علیزاده، بهار محمدزاده و امیر نجفی، تدوین: سعید نجاتی، دستیار تدوین: سحر ابوئی، امیرمحسن پورمحی آبادی و مهتاب ابراهیمی، تدوین تیزر: امیرمحسن پورمحی آبادی، صداگذاری: مجید نجاتی، اصلاح رنگ و نور: هستی پورسعادت، پخش داخلی: مهتاب ابراهیمی، طراح پوستر: سحر ابوئی، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، محصول باشگاه فیلم اشراق، تهیه‌کننده: سعید نجاتی.

انتهای پیام/