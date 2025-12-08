خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پنجمین کمیته فنی مشترک همکاری‌های گردشگری ایران و ارمنستان برگزار می‌شود

پنجمین کمیته فنی مشترک همکاری‌های گردشگری ایران و ارمنستان برگزار می‌شود
کد خبر : 1724522
لینک کوتاه کپی شد.

پنجمین نشست کمیته فنی مشترک همکاری‌های گردشگری ایران و ارمنستان، با هدف تقویت تعاملات دوجانبه و تسهیل تردد گردشگران، از ۱۶ تا ۱۸ آذرماه در ایروان برگزار می‌شود و هیأتی از کشورمان به ریاست معاون گردشگری در این رویداد حضور خواهد داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، پنجمین نشست کمیته فنی مشترک همکاری‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان از ۱۶ تا ۱۸ آذرماه سال جاری در شهر ایروان برگزار خواهد شد. در این دوره از نشست، هیأتی از کشورمان به ریاست معاون گردشگری و با حضور مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آذربایجان شرقی عازم این کشور می‌شوند.

در این رویداد، بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های گردشگری و تسهیل تردد گردشگران، به‌ویژه از طریق سفرهای جاده‌ای میان دو کشور، از مهم‌ترین محورهایی است که در جلسات تخصصی کمیته مشترک دنبال خواهد شد. این مباحث با هدف تقویت تعاملات فرهنگی، افزایش جریان سفر و گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مرتبط در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین در جریان این نشست، برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه مشترک میان فعالان بخش خصوصی گردشگری ارمنستان و نمایندگان بخش دولتی کشورمان انجام شده است. علاوه بر آن، دیدارهایی میان هیأت اعزامی ایران با معاون درمان وزارت بهداشت ارمنستان در حوزه گردشگری سلامت، نشست‌هایی با کمیته ملی گردشگری ارمنستان و نیز ملاقات با وزیر اقتصاد این کشور پیش‌بینی شده است.

شایان ذکر است چهارمین دوره کمیته فنی مشترک گردشگری دو کشور در سال ۱۴۰۰ و همزمان با پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران در ایران برگزار شده بود و نشست پیش‌رو، ادامه روند تقویت همکاری‌های گردشگری میان دو کشور محسوب می‌شود.

ارمنستان یکی از بازارهای مهم هدف گردشگری ایران به شمار می‌رود و در حوزه‌هایی همچون گردشگری سلامت، خرید و زیارت از جایگاه ویژه‌ای برای کشورمان برخوردار است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده