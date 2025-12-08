پنجمین کمیته فنی مشترک همکاریهای گردشگری ایران و ارمنستان برگزار میشود
پنجمین نشست کمیته فنی مشترک همکاریهای گردشگری ایران و ارمنستان، با هدف تقویت تعاملات دوجانبه و تسهیل تردد گردشگران، از ۱۶ تا ۱۸ آذرماه در ایروان برگزار میشود و هیأتی از کشورمان به ریاست معاون گردشگری در این رویداد حضور خواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، پنجمین نشست کمیته فنی مشترک همکاریهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان از ۱۶ تا ۱۸ آذرماه سال جاری در شهر ایروان برگزار خواهد شد. در این دوره از نشست، هیأتی از کشورمان به ریاست معاون گردشگری و با حضور مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی و مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان آذربایجان شرقی عازم این کشور میشوند.
در این رویداد، بررسی راهکارهای توسعه همکاریهای گردشگری و تسهیل تردد گردشگران، بهویژه از طریق سفرهای جادهای میان دو کشور، از مهمترین محورهایی است که در جلسات تخصصی کمیته مشترک دنبال خواهد شد. این مباحث با هدف تقویت تعاملات فرهنگی، افزایش جریان سفر و گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای مرتبط در دستور کار قرار گرفته است.
همچنین در جریان این نشست، برنامهریزی برای برگزاری جلسه مشترک میان فعالان بخش خصوصی گردشگری ارمنستان و نمایندگان بخش دولتی کشورمان انجام شده است. علاوه بر آن، دیدارهایی میان هیأت اعزامی ایران با معاون درمان وزارت بهداشت ارمنستان در حوزه گردشگری سلامت، نشستهایی با کمیته ملی گردشگری ارمنستان و نیز ملاقات با وزیر اقتصاد این کشور پیشبینی شده است.
شایان ذکر است چهارمین دوره کمیته فنی مشترک گردشگری دو کشور در سال ۱۴۰۰ و همزمان با پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران در ایران برگزار شده بود و نشست پیشرو، ادامه روند تقویت همکاریهای گردشگری میان دو کشور محسوب میشود.
ارمنستان یکی از بازارهای مهم هدف گردشگری ایران به شمار میرود و در حوزههایی همچون گردشگری سلامت، خرید و زیارت از جایگاه ویژهای برای کشورمان برخوردار است.