«دارالفنون» جشنواره جهانی فیلم فجر با معرفی برترینها به پایان راه رسید
مراسم اختتامیه بخش دارالفنون چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر دوشنبه ۱۰ آذرماه در مجموعه سینمایی هنرشهر آفتاب شیراز برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، در این مراسم، تمامی دانشجویان شرکتکننده در این دوره دارالفنون حضور داشتند. همچنین ایرج طهماسب مدیر بخش دارالفنون، سهیل مستجابیان و مزدک میرعابدینی در برنامه شرکت کردند.
برنامه با اجرای یک گروه موسیقی خارجی آغاز شد. این گروه قطعاتی از موسیقیهای دیزنی را به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی اجرا کردند. پس از آن، گزارشی از فعالیتهای دانشجویان طی چهار روز دوره آموزشی ارائه شد. در نخستین روز کلاسها، مأموریتی به دانشجویان واگذار شده بود که طی آن ۴۶ شرکتکننده (۲۶ نفر خارجی و ۲۰ نفر ایرانی) به صورت کاملاً تصادفی توسط منتور دوره، آقای ویکتور کیشلوف از کشور روسیه، در گروههای چهار نفره تقسیم شدند. وظیفه هر گروه تولید یک فیلم ۶۰ ثانیهای بدون دیالوگ و با رویکرد شاعرانه بود. این آثار طی چهار روز ساخته شدند.
در مراسم اختتامیه، تمامی فیلمها برای دانشجویان و مهمانان پخش شد و رأیگیری برای انتخاب اثر برگزیده توسط خود دانشجویان انجام گرفت. در پایان، یک گروه چهار نفره به عنوان برنده انتخاب شدند و تندیس «تلنت کمپس» را دریافت کردند.
پس از اعلام نتایج، موسیقی سنتی ایرانی اجرا شد و در ادامه، از تمامی شرکتکنندگان تقدیر به عمل آمد. برای هر یک از دانشجویان، لوح تقدیر، گواهی شرکت در دوره و هدایای ویژه شامل سوغاتیهای مخصوص شهر شیراز تدارک دیده شده بود. دانشجویان به ترتیب نام روی صحنه دعوت شدند و گواهی و هدایای خود را دریافت کردند. سپس عکسهای دستهجمعی با حضور دانشجویان، طهماسب و سایر مهمانان گرفته شد.
فضای مراسم بسیار صمیمانه و دوستانه بود و دانشجویان از کیفیت برنامهها، خصوصاً بخشهای موسیقی ایرانی و خارجی، ابراز رضایت کردند.
در پایان مراسم، از دو منتور دوره، ویکتور کیشلوف از روسیه و آنیتا از اندونزی نیز قدردانی شد و هر یک تندیس ویژهای دریافت کردند. مجموعاً سه تندیس در این مراسم اهدا شد؛ یک تندیس به گروه منتخب و دو تندیس به منتورهای بینالمللی. اهدا این تندیسها توسط ایرج طهماسب انجام شد.