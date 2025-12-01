«کاتانه» ترکیبی از کمدی و درام است

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، در ابتدای این نشست میشی بیان کرد: این اولین فیلم بلند من است، ده سال طول کشید تا توانستم بودجه برای ساخت آن فراهم کنم. بسیار خوشحالم که آن را با مخاطبان بین‌المللی به اشتراک می‌گذارم فیلم روی یک روستا تمرکز دارد جایی که اهالی روستا مدعی می‌شوند معلول هستند تا از دادن مالیات معاف شوند این کار برای جمع کردن پول نیست بلکه آنها برای بقا می‌جنگند یک روز یک تیم بررسی برای کشف حقیقت به روستا می‌آید و در همین جریان بسیاری از حقایق کشف ‌می‌شود تا ببینیم حقیقت چیست.



او گفت: این فیلم بر اساس داستان‌های کوتاه واقعی ساخته شده است در اوایل سال ۲۰۰۰ بیش از هشت میلیون رومانیایی درخواست کمک داشتند در یونان هم جزیره‌ای وجود داشت که همگی ادعا کردند نابینا هستند تا مالیات ندهند در حالی که آنها ماشین داشتند این فیلم هم همراه شوخی و طنز است.



میشی بیان کرد: زیبایی این فیلم این است که ترکیبی از کمدی و درام است ما در فیلم می‌توانیم دو جهان را مقابل هم داشته باشیم زندگی شهری در مقابل زندگی مدرن، و ماهیت در مقابل ظاهر. قشنگی این فیلم این است که همه این‌ها ترکیب می‌شوند تا یک جور همدلی و بخشش را به ما یاد دهند تا با همه تفاوت‌ها کنار هم زندگی کنیم در قسمتی از این فیلم بازرسان و ساکنان را می‌بینیم که دو قشر متفاوت هستند ولی انگار با هم ترکیب می‌شوند و می‌توانند تفاوت‌های هم را درک کنند و با یکدیگر همراه شوند. در رومانی ما رسمی داریم که می‌توانیم در مواجهه با مشکلات با شوخی و خنده پیش برویم و این یک جور شفا برای ماست از طریق شوخی و خنده به سمت مسایل جدی می‌رویم.



این کارگردان عنوان کرد: ما موقع فیلمبرداری تمام قوانین روستا را رعایت می‌کردیم مثلا زباله‌ها را تفکیک می‌کردیم، پلاستیک در طبیعت نمی‌ریختیم و… امیدوارم روزی به رومانی بیایید و آن روستا را به شما نشان دهم.



میشی بیان کرد: تیم بازیگران ما شامل بازیگران معروف و بازیگران روستایی بودند زمانی که داشتیم فیلمبرداری می‌کردیم شاهد یک سری مراسم مخصوص در روستا بودیم و همین باعث شد بداهه گویی کنیم فیلم من ترکیبی است از آنچه قبلا نوشته بودم و آنچه که در صحنه پیش می‌آمد. افزودن بازیگران محلی به اصالت اثر من اضافه کرد.



این کارگردان اظهار کرد: من فیلم‌های کوتاه و مستندات زیادی ساخته‌ام که خیلی از آنها در پنج قاره جهان نامزد دریافت جایزه شدند اما این اولین فیلم بلند من است. در این جشنواره و جشنواره‌های دیگر تعداد کمی از کارگردانان زن را می‌بینیم شاید ساخت این فیلم باعث الهام‌بخشی شود که زنان بتوانند نظر خود را خلاقانه بیان کنند و در این عرصه دستی داشته باشند. ساخت این فیلم به دلیل کمبود بودجه سخت بود تیم من اما پر از استعداد بودند و اسیر این داستان شاعرانه شده بودند که باعث شد این تجربه لذت‌بخش باشد مدیر فیلمبرداری ما خیلی فیلمبردار خوبی بود و موسیقی متن هم توانست نامزد بهترین موسیقی متن فیلم در هالیوود باشد.



او درباره کارگردانان زن رومانی عنوان کرد: رومانی صداهای قدرتمندی دارد و کارگردانان معروف زیادی دارد. من خودم را در نسلی از کارگردانان رومانی می‌بینم که توانستیم هم زبان شاعرانه داشته باشیم و هم قادر بودیم با تمام مخاطبان ارتباط برقرار کنیم ترکیب این دو باعث شد چنین تجربه‌ای داشته باشیم.



او گفت: من شیراز را خیلی دوست داشتم، من چندین دوست ایرانی دارم و این موضوع باعث شدند وقتی به اینجا می‌آیم ایران برای من آشنا باشد، به چند جای شیراز رفتم و آن را دوست داشتم، ضمن اینکه دوست دارم تولیدی مشترک با ایران داشته باشیم. هر کاری از دستم بر بیاید انجام می‌دهم تا یک روی این آرزو را محقق کنم.

