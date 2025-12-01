سکوی پخش «بازمانده» توقیف شد
سکوی پخش برنامه «بازمانده» پس از انتشار ویدئوی بدون مجوز از ساترا توقیف شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، در پی انتشار ویدیویی از مسابقه «بازمانده» بدون دریافت مجوزهای لازم و همچنین بروز موارد توهین به نمادهای ملی و میهنی در این مسابقه، فعالیت سکوی پخش این مسابقه متوقف شد.
توقیف سکو «بازماندهبین» بر اساس پیگیری حقوقی ساترا و در راستای رعایت حقوق مخاطبان، صیانت از نمادهای ملی و پایبندی سکویهای صوت و تصویر فراگیر به مقررات رسمی، صورت گرفته است.
پیشتر عباس سیاحطاهری، معاون کاربران و تنظیمگران اجتماعی ساترا اعلام کرده بود مسابقه بازمانده و سکوی انتشار آن مجوزهای لازم را از سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی اخذ نکردهاند.