نمایش «یه تُن تَن» روی صحنه می‌رود

نمایش «یه تُن تَن» نوشته امیر عباس‌زاده، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی اشکان درویشی، پس از اعلام پایان تعطیلی سالن‌های تئاتر به دلیل آلودگی هوا، تا ۱۲ دی‌ماه هر شب ساعت ۲۱ در تماشاخانه هیلاج به نشانی خیابان ایرانشهر خیابان استاد حمید سمندریان روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا،  نمایش «یه تُن تَن» نوشته امیر عباس‌زاده، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی اشکان درویشی،  پس از اعلام پایان تعطیلی سالن‌های تئاتر به دلیل آلودگی هوا، تا ۱۲ دی‌ماه هر شب ساعت ۲۱ در تماشاخانه هیلاج روی صحنه می‌رود. 

 امین بانی با همخوانی آرزو آرزومند و نسیم کاکازاده و اجرای موسیقی توسط آتنا رضوی و مهدی نظری در این رویداد حضور دارد. مدیریت این پروژه نیز به عهده فریبا کوثری است.

نمایش «یه تُن تَن» روایتی از چند سرباز در یک پاسگاه مرزی است که قرار است تعطیلات شب عید را با هم در پاسگاه بمانند. این اثر کمدی برگزیده جشنواره مقاومت از سوی لیلی عاج و حسین مسافرآستانه است. 

علاوه بر فرشید نوابی و شراره رخام،  ابوالفضل رجبی احمد جعفری، احسان زارع، سعید اعتمادی، محمدعلی هاشمی، پیمان نوری، علی بهادری و نسیم کاکازاده، با اولین حضور فرشید سبزعلی‌پور و با معرفی بازیگر نوجوان السا عبداللهی در کنار شراره رخام، فرشید نوابی و ابوالفضل رجبی، در این نمایش ایفای نقش می‌کنند.

در آستانه آغاز اجرا از لوگو و پوستر این نمایش رونمایی شد. 

عوامل اجرایی این اثر نمایشی نیز عبارتند از:  تهیه‌کننده و کارگردان: اشکان درویشی، مدیر پروژه: فریبا کوثری، مشاور پروژه: جواد خسروی، نویسنده: امیرعباس‌زاده، بازنویس متن: احسان بدخشان، مجری طرح: مهشید خسروی، پشتیبانی تولید: افروز صفرپور، دستیار کارگردان: الهام غلامیان، تیزر و ادیت: امیر ابراهیمی، طراحی پوستر: ساسان بهفر، لوگوتایپ: محمد تقی‌پور، مدیر اجرایی: حسین عباسی، بروشور و تبلیغات چاپی: علی شیرازی، سرپرست: سید حسام‌الدین سیدجوادی، مدیر هماهنگی: محمد نیکبخت، دستیار هماهنگی: هاویر نظری، گریم: پروین شفیعی، لباس: ماریا زینالی، گروه اجرایی: حبیب جعفری، ایلیا امامی، گیوا گلباشی، مهسا نعیمی، علی‌اکبر طباطبایی، هادی رسولی، امیرحسین مرادی و سارینا ترازی، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا، مدیر مسئول هیلاج: امیرشهاب رضویان، مدیر تماشاخانه: احمد نجفی.

تماشاخانه هیلاج در خیابان ایرانشهر خیابان استاد حمید سمندریان واقع شده است.

