خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«ناتور دشت» راهی باکو شد

«ناتور دشت» راهی باکو شد
کد خبر : 1721534
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم سینمایی «ناتوردشت» راهی جشنواره باکو شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، فیلم سینمایی «ناتور دشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی محصول سازمان سینمایی سوره در بخش رقابتی جشنواره بین المللی باکو، حضور خواهد داشت.

این جشنواره که در سال ۲۰۰۴ توسط مرکز فیلمسازان جوان کشور آذربایجان تأسیس و پیش‌تر با نام START ISFF برگزار می‌شده‌است، امروز به یکی از رویدادهای مهم سینمایی منطقه تبدیل شده است.

جشنواره فیلم باکو طی سال‌های اخیر به سکویی برای نمایش فیلم‌هایی که در جشنواره‌های بزرگ جهان موفق به دریافت جایزه شده اند، بدل گردیده و هرساله بیش از ۱۵۰۰ فیلم از سراسر دنیا برای حضور در این جشنواره ثبت نام می‌شوند و از میان آن ها، بهترین و خلاقانه‌ترین فیلم‌ها انتخاب و در برنامه رسمی جشنواره قرار می‌گیرند.

این جشنواره محل گردهمایی کارگردانان، تهیه‌کنندگان و فیلم‌نامه‌نویسان کشور آذربایجان و بین‌المللی است و نقش مهمی در معرفی استعدادهای نوظهور را به سینمای جهان دارد.

این فیلم سینمایی پیش از این در بخش رقابتی سی‌ویکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مینسک (Listapad) در کشور بلاروس موفق به دریافت ۲ جایزه از این رویداد شده بود.

شانزدهمین دوره جشنواره باکو از ۵ الی ۹ دسامبر برابر با ۱۴ الی ۱۸ آذرماه سال جاری در شهر باکوی کشور آذربایجان برگزار می‌گردد.

پخش بین‌الملل فیلم «ناتوردشت» برعهده مرکز بین الملل سوره است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی