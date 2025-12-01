تجلیل ویژه جشنواره فیلم و عکس «پنج» از عباس یاری
مراسم بزرگداشت عباس یاری منتقد و از بیانگذاران مجله فیلم چهارشنبه ۱۶ آذر در ششمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم و عکس «پنج» برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره، ششمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم و عکس «پنج» در مراسمی ویژه که چهارشنبه ۱۶ آذر در رزمال برگزار میشود از عباس یاری منتقد سینما و یکی از بنیانگذاران مجله فیلم، تجلیل میکند.
در این مراسم، مستند کوتاهی با عنوان «آنسوی دریا» که توسط مهدی شادیزاده ساخته شده است، نمایش داده میشود. در این مستند، چهرههای سرشناس سینمای ایران، دیدگاههای خود را درباره این شخصیت تأثیرگذار بیان میکنند.
از جمله افرادی که در این مستند حضور دارند عبارتند از: اصغر فرهادی، داریوش مهرجویی، شهرداد روحانی، فاطمه معتمدآریا، احمدرضا احمدی، عزتالله انتظامی، شهاب حسینی، پیمان معادی، لیلا حاتمی، هنگامه قاضیانی، پگاه آهنگرانی و ...
شادیزاده درباره عباس یاری اظهار کرد: به نظر من عباس یاری، علاوه بر تأثیرگذاری عمیق در شکلگیری سینمای اندیشمند ایران، یکی از آشناترین و ارزشمندترین شخصیتهای فرهنگ و هنر ایران است. او به عنوان یکی از موسسان مجله فیلم، زمینهساز ظهور منتقدان جدی در سینمای ایران شد و افزون بر سینما، دانش و ارتباط گستردهای در حوزههای تئاتر، موسیقی و شعر داشت. امیدواریم بتوانیم این مراسم را در شأن نام و یاد ایشان برگزار کنیم.
این مراسم تجلیل چهارشنبه ۱۶ آذر از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ در رزمال برگزار میشود.
موسس و دبیر این جشنواره مهدی شادیزاده است. اعضای شورای سیاست گذاری عبارتند از مدیر شورای سیاست گذاری: ستاره اسکندری، علیرضا شادیزاده، ندا زنگینه، نیلوفر علیها، بهداد نجفی، آیدا اورنگ، مهدی شادیزاده، مدیر روابط عمومی: ندا زنگینه، دبیر اجرایی: مهتاب رضایی، مدیر هنری» آیدا اورنگ، مدیر پروژه: میثم عباسی، طراح گرافیک: سمیرا جوشقانی و مدیر روابط بینالملل المللی: محمدهادی مشکی.
علاقهمندان میتوانند برای دریافت اطلاعات این رویداد به سایت جشنواره به آدرس WWW.5photoaward.com و صفحه اینستاگرام رویداد به نشانی 5filmfotofestival مراجعه کنند.