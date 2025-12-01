خبرگزاری کار ایران
«سمفونی باران» کلید خورد

فیلم سینمایی «سمفونی باران» مقابل دوربین رفت.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلمبرداری فیلم سینمایی «سمفونی باران» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا امینی پس از تکمیل مراحل نهایی پیش‌تولید در شمال کشور آغاز شد. این فیلم در ژانر درام عاشقانه ساخته می‌شود و در آن بازیگرانی همچون الهه حصاری، پدرام شریفی و کامبیز دیرباز مقابل دوربین رفته‌اند.

اسامی سایر بازیگران و فهرست کامل عوامل پشت دوربین این فیلم در خبرهای بعدی رسانه‌ای خواهد شد.

عوامل اصلی «سمفونی باران» عبارتند از: تهیه‌کننده: علیرضا امینی، تهیه‌کننده اجرایی و سرپرست گروه کارگردانی: علی مردانی، همکار نویسنده: سهند خیرآبادی، مدیر فیلمبرداری: تورج اصلانی، فیلمبردار: حسن اصلانی، صدابردار: امیر حاتمی، طراح گریم: ایمان امیدواری، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، تدوین: پویان شعله‌ور، آهنگساز: حامد ثابت، مدیر تولید: ایرج طایفه، مدیر هنری و طراح لباس: مشکین مهرگان، عکاس: علی نیک‌رفتار، مدیر جلوه‌های ویژه بصری: امیر سحرخیز، مدیر برنامه‌ریزی: مرضیه اکبرنژاد، دستیار اول کارگردان: شبنم عرفی‌نژاد، منشی صحنه: سهیلا کاشفی، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، مدیر جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیک، مدیر تدارکات: محسن گوهرشناس‌راد، مجری طرح: موسسه هلیا هنر‌ شهر.

