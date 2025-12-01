خبرگزاری کار ایران
آشنایی با هیئت داوران بخش عکس و ویدیوی جشنواره جهانی فیلم فجر
اعضای هیئت داوران بخش عکس و ویدئوی چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر، معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، آلفرد یعقوب‌زاده عکاس برجسته حوزه جنگ، بهروز شعیبی کارگردان سینما و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و مجید سعیدی عکاس مستند مسئولیت داوری آثار ارائه‌شده در این بخش را بر عهده دارند، سه هنرمندی که هر یک سابقه‌ای قابل توجه در حوزه عکاسی، فیلم و روایت‌گری تصویری دارند.

بخش عکس و ویدئو با محورهای روایت صلح، ایستادگی و دفاع در جشنواره طراحی شده است. نمایشگاهی از عکس‌های این بخش از جشنواره در هنرشهر آفتاب برقرار است.

بخش فیلم و ویدئو، شامل فیلم‌های کمتر از یک دقیقه هستند که بعضی از آنها با موبایل و برخی دیگر با دوربین‌های حرفه‌ای تهیه شده‌اند. این فیلم‌ها علاوه بر جنگ دوازده روزه، به جنگ‌های بین‌المللی نیز پرداخته‌اند.

چهل‌و‌سومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری سیدروح‌الله حسینی و از تاریخ پنجم تا دوازدهم آذر ماه در شیراز در حال برگزاری است.

