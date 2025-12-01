خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورود «بچه مردم» به چرخه اکران سیار

ورود «بچه مردم» به چرخه اکران سیار
کد خبر : 1721514
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با انتشار پوستر جدید فیلم سینمایی «بچه مردم»، از دوشنبه ۱۰ آذرماه، این فیلم با ورود به چرخه اکران سیار فرصت تماشای حداکثری خواهد یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بهمن سبز، اکران فیلم‌سینمایی «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی و تهیه کنندگی سیدعلی احمدی از اواخر مهرماه با پخش سینمایی شهر فرنگ در سینماهای سراسر کشور آغاز شد و این فیلم تاکنون توانسته حدود ۱۲ میلیارد فروش و ۱۴۰ هزار مخاطب را تجربه کند. این فیلم با رفتن به چرخه اکران سیار، دور جدیدی از نمایش عمومی را تجربه خواهد کرد.

اکران سیار «بچه مردم» از دوشنبه ۱۰ آذرماه در سراسر کشور آغاز می‌شود و از این طریق، نمایش این فیلم در شهرهای بدون سینما نیز فراهم می‌شود.

پوستر جدید این فیلم را زهره سراج طراحی کرده است و تبلیغات آن توسط موسسه شهر فرنگ انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، «بهمن سبز» در راستای گسترش عدالت فرهنگی، طرح اکران سیار برای شهرهای بدون سینما را راه‌اندازی کرده است. در این راستا، تاکنون در بیش از ۱۰۰۰ شهر از ۱۴۳۰ شهر کشور، حداقل یک‌بار تجربه نمایش فیلم سینمایی برای مردم فراهم شده است.

اکران سیار «بچه مردم» از دوشنبه ۱۰ آذرماه آغاز شده است و علاقه‌مندان برای هماهنگی اکران سیار این فیلم در مدارس، کانون‌های فرهنگی و دانشگاه‌های سراسر کشور می‌توانند به سایت esayar.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی