ورود «بچه مردم» به چرخه اکران سیار
همزمان با انتشار پوستر جدید فیلم سینمایی «بچه مردم»، از دوشنبه ۱۰ آذرماه، این فیلم با ورود به چرخه اکران سیار فرصت تماشای حداکثری خواهد یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بهمن سبز، اکران فیلمسینمایی «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی و تهیه کنندگی سیدعلی احمدی از اواخر مهرماه با پخش سینمایی شهر فرنگ در سینماهای سراسر کشور آغاز شد و این فیلم تاکنون توانسته حدود ۱۲ میلیارد فروش و ۱۴۰ هزار مخاطب را تجربه کند. این فیلم با رفتن به چرخه اکران سیار، دور جدیدی از نمایش عمومی را تجربه خواهد کرد.
اکران سیار «بچه مردم» از دوشنبه ۱۰ آذرماه در سراسر کشور آغاز میشود و از این طریق، نمایش این فیلم در شهرهای بدون سینما نیز فراهم میشود.
پوستر جدید این فیلم را زهره سراج طراحی کرده است و تبلیغات آن توسط موسسه شهر فرنگ انجام میشود.
بر اساس این گزارش، «بهمن سبز» در راستای گسترش عدالت فرهنگی، طرح اکران سیار برای شهرهای بدون سینما را راهاندازی کرده است. در این راستا، تاکنون در بیش از ۱۰۰۰ شهر از ۱۴۳۰ شهر کشور، حداقل یکبار تجربه نمایش فیلم سینمایی برای مردم فراهم شده است.
اکران سیار «بچه مردم» از دوشنبه ۱۰ آذرماه آغاز شده است و علاقهمندان برای هماهنگی اکران سیار این فیلم در مدارس، کانونهای فرهنگی و دانشگاههای سراسر کشور میتوانند به سایت esayar.ir مراجعه کنند.