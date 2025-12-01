تام استاپارد درامنویس بریتانیایی درگذشت
تام استاپارد درامنویس بریتانیایی که تعدادی از آثارش به فارسی ترجمه شده و روی صحنه رفتهاند، روز شنبه در سن هشتاد و هشت سالگی درگذشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تام استوپارد (نمایشنامهنویس معاصر) در سن هشتاد و هشت سالگی درگذشت.
بنا به اخبار منتشر شده در رسانهها او روز شنبه گذشته در خانهاش در منطقهای دورافتاده در انگلستان در کنار خانواده چهره در نقاب خاک کشیده است.
آژامس خبری یونایتد مرگ او را اعلام کرده و اظهار داشته که او «به دلیل آثار درخشان و عشق عمیق به زبان انگلیسی همیشه در یادها خواهد ماند.
استوپارد پنج جایزه تونی برای بهترین نمایشنامه دریافت کرده و در این زمینه رکورددار است. او همچنین در سال ۱۹۹۹ برای نویسندگی مشترک «شکسپیر عاشق» با مارک نورمن جایزه اسکار را از آن خود کرد.