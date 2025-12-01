به‌ گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ در دیدار با مدیران و کارشناسان مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی، با ترسیم ضرورت‌های تحول در این مرکز، بر آغاز مسیری سه‌لایه از استقرار، برنامه‌ریزی و اجرا تاکید کرد و گفت: برای این مرکز افقی روشن ترسیم کرده‌ایم. دوره نخست باید به تثبیت ساختار، تشکیلات، منابع و نیروی انسانی اختصاص یابد و تا زمانی که این پایه مستقر نشود، جهش بعدی ممکن نخواهد بود. پس از آن، دوره تدوین استراتژی کلان ده‌ساله آغاز می‌شود تا مشخص شود گردشگری ایران در ده سال آینده باید در کدام جایگاه قرار گیرد و مسیر سرمایه‌گذاری در چه مختصاتی هدایت شود. دوره سوم هم مرحله عمل و اجراست؛ مرحله‌ای که از سال آینده این مرکز به صورت مستقل ارزیابی خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به نقش آینده‌ساز این مرکز در ساختار وزارتخانه افزود: جایگاهی که برای این مرکز متصور هستیم، جایگاه یک معاونت تمام‌عیار است و هدف ما این است که سال آینده این مرکز به معاونت اول وزارتخانه تبدیل شود. تحقق این هدف مستلزم تکمیل استقرار، تقویت بدنه کارشناسی و جهت‌گیری برنامه‌ای است. سایر معاونت‌ها نیز باید بتوانند از ظرفیت‌هایی که این مرکز ایجاد می‌کند بهره‌مند شوند.

او عملکرد مرکز سرمایه‌گذاری در سال جاری را مثبت و روبه‌پیش دانست و گفت: کارنامه امسال شما درخشان است و نسبت به سال گذشته جهشی جدی را نشان می‌دهد. این مسیر باید بر مبنای جذب نیروهای متخصص، برنامه‌ریزی علمی و پرهیز از هرگونه حساسیت غیرضروری ادامه یابد. حمایت من از شما مبتنی بر آگاهی و اعتقاد است و انتظار دارم که این مرکز با اتکا به نیروی حرفه‌ای، نقشی تعیین‌کننده در تحول گردشگری ایفا کند.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری ادامه داد: باید از هم‌اکنون برای دهه آینده برنامه‌ای جامع داشته باشید؛ برنامه‌ای که تعامل با بانک‌ها، صندوق‌ها، دستگاه‌های اجرایی، قوانین و مشوق‌های سرمایه‌گذاری را با افق‌نگری سامان دهد و در دو برش پنج‌ساله و یک‌ساله اجرایی شود. تجربه سال‌های گذشته به ما نشان داده که حذف یا تضعیف بخش سرمایه‌گذاری خطای استراتژیک است و امروز باید این مسیر را با استحکام و شفافیت احیا کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت افزود: میانگین تخصیص بودجه دولتی تاکنون تنها ۱۲ درصد است و طبیعی است که تکیه بر منابع خارج از دولت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. یکی از ظرفیت‌های مؤثر، استفاده از بودجه توازن در اختیار نمایندگان است. اگر ظرفیت استانداران، نمایندگان و وزارتخانه کنار هم قرار گیرد، پروژه‌های مهم و راهبردی به‌سرعت قابل اجرا خواهد بود و این مدل همکاری می‌تواند راهگشا باشد.

صالحی‌امیری در پایان با تاکید بر آمادگی وزارتخانه برای تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری گفت: پروژه‌ها، طرح‌های توجیهی و منابع لازم باید از هم‌اکنون آماده شود. با یک برنامه‌ریزی منسجم و با همراهی استانداران و نمایندگان، می‌توانیم پروژه‌های اولویت‌دار را با سرعت بیشتری پیش ببریم. آینده سرمایه‌گذاری در وزارت میراث‌فرهنگی روشن است و این مرکز باید در خط مقدم این آینده قرار گیرد.

