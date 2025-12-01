اجماع تشکلهای ملی برای تحولآفرینی در صنعت گردشگری
نشست کارگروه گردشگری شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با حضور روسای تشکل های عضو مجمع ملی گردشگری، روزبه کردونی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی و متخصصین گردشگری در ارگ آزادی تهران برگزار شد. در این نشست نقشه راه حکمرانی گردشگری کشور مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، نشست کارگروه گردشگری شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سالن نوروز این وزارتخانه برگزار شد؛ نشستی که با حضور جمعی از مدیران ارشد، روسای تشکلهای حرفهای، پیشکسوتان و فعالان برجسته حوزه گردشگری همراه بود و بهعنوان گامی عملی برای استقرار یک «الگوی نوین حکمرانی مشارکتی» در صنعت گردشگری کشور ارزیابی میشود.
حرمت الله رفیعی رییس مجمع ملی تشکل های گردشگری با اشاره به اهمیت تشکیل کارگروه گردشگری در شورای راهبردی وزارت میراث میراث فرهنگی اعلام کرد: کارگروه گردشگری شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی با مدیریت محسن حاجی سعید رییس سابق انجمن راهنمایان گردشگری که با رای خوب اعضای تشکلهای ملی گردشگری کشور به راهبری این کارگروه انتخاب شد و کارگروه گردشگری ذیل شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی نقش مهمی در تصمیم گیری و تصمیم سازی در صنعت گردشگری خواهد داشت.
رییس مجمع ملی تشکل های گردشگری اعلام کرد: مجمع ملی تشکل های گردشگری متشکل از تشکل های اصلی صنعت گردشگری متشکل از دفاتر مسافرتی و جامعه اقامتگاه های بومگردی و جامعه گردشگری سلامت و جامعه تورگردان ایران و ... است که هر سه ماه جلسات موثری در حوزه گردشگری برگزار کرده و تصمیمات خوبی نیز به اجرا گذاشته است.
رفیعی با تقدیر از تلاش های محسن حاجی سعید رییس سابق جامعه راهنمایان گردشگری و مصطفی شفیعی شکیب، رییس سابق جامعه تورگردان ایران، انتخاب نیما آذری و اکبر غمخوار به عنوان روسای جدید جامعه تورگردان ایران و جامعه راهنمایان گردشگری را تبریک گفت و افزود: امیدواریم با تغییرات ایجاد شده قطار نیمه ایستاده صنعت گردشگری کشور که در حال خاموش شدن است جان دوباره بگیرد و حرکت کند.
شورای راهبردی؛ اتاق فکر گردشگری ایران
محسن حاجیسعید، رئیس سابق جامعه انجمنهای حرفهای راهنمایان گردشگری ایران و رئیس کارگروه گردشگری شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی نیز در این نشست اعلام کرد: کارگروه گردشگری با هدف شناسایی مسایل کلان این حوزه، تحلیل راهبردی چالشها و ارائه بستههای پیشنهادی تخصصی به وزیر میراث فرهنگی تشکیل شده و اتاق فکر وزارتخانه و متشکل از برجستهترین خبرگان گردشگری کشور است.
او تاکید کرد: فعالسازی این کارگروهها، بهویژه کارگروه گردشگری، میتواند بستر لازم برای تصمیمسازیهای علمی، سیاستگذاری دقیق و تسریع روند توسعه گردشگری ایران فراهم کند.
آموزش؛ حلقه مفقوده توسعه گردشگری
ولی تیموری، مشاور وزیر و مدیرکل مطالعات، آموزش و برنامهریزی گردشگری نیز با تاکید بر اینکه «آموزش زیربنای حرفهایسازی گردشگری است»، گفت: اگر بهدنبال تابآوری صنعت گردشگری هستیم، باید آموزش را به محور اصلی توسعه تبدیل کنیم.
او گفت: همکاری مشترک با وزارت آموزشوپرورش برای ایجاد رشتههای تخصصی گردشگری در شاخههای کاردانش و فنیوحرفهای آغاز شده و قرار است موضوعات گردشگری در سرفصلهای درسی و کتب آموزشی وارد شود.
تیموری این اقدام را «سرمایهگذاری بلندمدت برای ساخت نیروی انسانی آیندهنگر» توصیف کرد.
اعتقاد کامل به تشکلهای گردشگری
سعید خال، مدیرکل پشتیبانی و رفاه وزارت میراث فرهنگی نیز با اشاره به رویکرد تازه مدیریت جدید وزارت میراثفرهنگی گفت: از آغاز دوره مسئولیت دکتر صالحیامیری، اقدامات ساختاری ارزشمندی آغاز شده و وزیر میراثفرهنگی باور دارد که گردشگری بدون مشارکت و توانمندی بخش خصوصی رونق نمیگیرد.
همچنین غمخوار، رئیس هیئتمدیره جامعه تورگردانان ایران، با اشاره به شرایط جدی صنعت گردشگری گفت: در این دوره یکی از مهمترین اقدامات، تقویت دیپلماسی عمومی بوده است. ما وزیر میراثفرهنگی را فرمانده دیپلماسی عمومی کشور در حوزه گردشگری میدانیم؛ زیرا نقش او در تبیین تصویر واقعی ایران و مقابله با ایرانهراسی کمنظیر است.
در ادامه نشست، مشاور وزیر و مدیرکل حراست وزارتخانه نیز بر نقش تشکلهای گردشگری تاکید کرد و گفت: ظرفیتهای گردشگری ایران فراوان و منحصر بهفرد است و معرفی این ظرفیتها نیازمند همراهی همه بازیگران این حوزه است. ما به تشکلهای گردشگری اعتقاد کامل داریم و معتقدیم که این تشکلها توان مدیریت، صیانت و راهبری صحیح این صنعت را دارند.
