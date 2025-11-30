«تنها عروسکها زندهاند» بهزودی آماده نمایش میشود
فیلم کوتاه «تنها عروسکها زندهاند» در آخرین مراحل فنی قرار دارد و بهزودی آماده نمایش میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه داستانی «تنها عروسکها زندهاند» به کارگردانی محمد صفاییپور و تهیهکنندگی اباصلت سلیماننژاد پس از طی مراحل پستولید برای حضور در جشنوارههای داخلی و بینالمللی آماده خواهد شد.
اباصلت سلیماننژاد درباره این پروژه گفت: «این فیلم کوتاه با نگاهی اجتماعی، داستان دختری جوان را روایت میکند که درگیر سرنوشتی تلخ و بحرانی اجتماعی میشود. ما تلاش کردیم در این فیلم بهجای شعارزدگی، با زبان تصویر و احساس درباره یکی از حساسترین دردهای اجتماعی صحبت کنیم؛ دردی که بسیاری از دختران بهتنهایی آن را تحمل میکنند و صدایشان شنیده نمیشود.»
سلیماننژاد که به عنوان بازیگردان نیز در این پروژه حضور دارد، درباره انتخاب بازیگران توضیح داد:
«در بازیگردانی این پروژه بیشترین تمرکز ما روی باورپذیری نقشها بود. برای من مهم بود که تماشاگر احساس کند با یک واقعیت روبهروست نه با یک فیلم.»
در این فیلم مهریسادات آلآقا، الهه نقدی، لیلا ارسلانی، رویا الماسی، میثاق عبداللهی، رضا ریحانی و محمدرضا بهزاد به ایفای نقش پرداختهاند و امیرعباس منطقی به عنوان بازیگر کودک حضور دارد. همچنین میلاد رحیمزاده، صفا اسدیان، امیررضا احمدی و امیرحسین حسینی دیگر بازیگران این اثر هستند.
دیگر عوامل فیلم عبارتند از: نویسنده: مهران مرادی، بازنویسی فیلمنامه: محمد صفاییپور، مدیر فیلمبرداری: سمید لطیفی، مدیر تولید: محمد سلیماننژاد، مدیر صدابرداری: افشین ملکی، طراح لباس: مهشید کردی، طراح گریم: الهام طهرانی، طراح صحنه و نورپردازی: ابوالفضل شاهی، تدوین، صداگذاری، اصلاح رنگ و نور و طراحی پوستر: محمد صفاییپور، مجری طرح: مؤسسه فرهنگی هنری هفتمین شهر هنر ایرانیان، عکاس: سجاد عندلیب و مشاور رسانهای: امین اعتمادیمجد.