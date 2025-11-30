انجم حمید درگذشت

به گزارش ایلنا، انجم حمید، پژوهشگر زبان فارسی، فهرست‌نگار و نظامی‌پژوه پاکستانی درگذشت.

عارف نوشاهی، ایران‌شناس پاکستانی با اعلام این خبر نوشته است: انجم حمید روز شنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵/ ۸ آذر ۱۴۰۴ش در بیمارستان شفا اسلام‌آباد در برابر بیماری سرطان نتوانست مقاومت بیاورد و از جهان فانی به سرای باقی شتافت.

او دورهٔ دکتری ادبیات فارسی را در دانشگاه پنجاب لاهور گذرانده بود و پایان‌نامهٔ او مخزن الاسرار نظامی گنجوی و استقبال از آن در شبه‌قاره و ایران بود که بعداً مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام‌آباد منتشر کرد و در ۱۳۹۱ در ایران جایزهٔ جهانی کتاب سال گرفت.

او چندین سال عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات فارسی و همکار استاد احمد منزوی مرحوم و بنده بود. او در تدوین فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان دستیار استاد منزوی بود.

