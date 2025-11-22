برگزاری نمایشگاه هنری گروه «تاب» همزمان با روز ملی معلولین

به گزارش ایلنا، نمایشگاه هنری و صنایع دستی گروه «تاب» در روزهای ۶ و ۷ آذرماه و همزمان با روز ملی معلولین در گالری «شیوا قلم» واقع در آریاشهر، ابتدای خیابان ستارخان، برگزار می‌شود.

این رویداد به کیوریتوری محسن مرتضوی و با حضور جمعی از هنرمندان و اساتید هنر برپا خواهد شد.

گروه هنری «تاب» توسط جمعی از افراد دارای معلولیت پایه‌گذاری شده و با هدف شناسایی، تکریم و حمایت از هنرمندان نخبه دارای معلولیت فعالیت خود را آغاز کرده است. برگزارکنندگان اعلام کردند که نخستین برنامه این گروه، برپایی نمایشگاهی با محوریت ارائه آثار تجسمی و صنایع دستی است.

در این رویداد، آثار ۶۰ هنرمند نخبه دارای معلولیت، ۱۰ نفر از قربانیان اسیدپاشی و ۲۰ استاد و هنرمند کشور در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

مسئولان برگزاری با اشاره به این که این نمایشگاه فرصتی برای مشاهده جلوه‌هایی از خلاقیت، امید و توان‌طلبی هنرمندان است، تأکید کردند که مخاطبان می‌توانند بخشی از توانمندی هنری این گروه را از نزدیک مشاهده کنند.

همچنین در روز دوم نمایشگاه، پنل تخصصی «تأثیر هنر بر توان‌افزایی انسان» با سخنرانی عادلیان و محمدی، اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، برای هنرمندان و دانشجویان علاقه‌مند برگزار خواهد شد.

