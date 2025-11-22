به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (مرکز نور) در ادامه سلسله جلسات نهمین دوره مدرسه حکمرانی اسلامی با موضوع «معرفی ابزار موسوعه ساز قرآن و حدیث مبتنی بر هوش مصنوعی» که در محل مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و با حضور محققان و پژوهشگران مرکز نور و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، طی سخنانی به تبیین ابعاد مختلف چالش‌های داده‌ای و ساختاری در نظام علمی کشور پرداخت و با تأکید بر نقش حیاتی داده‌ها در تصمیم‌سازی کلان اظهار کرد: حکمرانی علم زمانی می‌تواند اثرگذار و کارآمد باشد که زیربنای آن بر داده‌های دقیق، سامان‌یافته و معتبر استوار باشد و بدون زبان مشترک داده‌ای و بدون استاندارد واحد، امکان تنظیم‌گری علمی و ارزیابی سیاست‌ها وجود ندارد.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات نظام علمی، ناشی از نبود مدل‌های یکپارچه اطلاعاتی است، افزود: امروزه سازمان‌ها و نهادهای علمی، هرکدام داده‌های خود را با مدل‌ها و ساختارهای متفاوت تولید و ذخیره می‌کنند؛ این پراکندگی مانع شکل‌گیری تصویری واقعی از وضعیت علم در کشور می‌شود و در نتیجه سیاست‌گذار قادر نخواهد بود تحلیل دقیق و آینده‌پژوهانه داشته باشد.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ایجاد نقشه جامع داده در حوزه علم را یکی از ضرورت‌های فوری جامعه امروز عنوان کرد و ادامه داد: اگر می‌خواهیم حکمرانی علم در کشور محقق شود، باید پیش از هر اقدامی، معماری داده‌ای نظام علمی بازطراحی شود. این بازطراحی باید شامل استانداردهای یکسان، شفافیت، و امکان تبادل داده میان نهادها باشد.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی، همچنین بر توسعه زیرساخت‌های هوشمند و امکان اتصال و تجمیع داده‌ها تأکید کرد و گفت: سامان‌دهی داده‌ها تنها یک کار فنی نیست؛ بلکه گامی راهبردی برای مدیریت علم، افزایش کیفیت پژوهش‌ها، و تقویت نظام ارزیابی و سیاست‌گذاری است.

گفتنی است در ادامه این نشست، حاضران به طرح پرسش‌های تخصصی پرداخته و نمونه‌های کاربردی ابزار موسوعه ساز بررسی شد و در پایان این نشست علمی، بر لزوم همکاری مشترک میان نهادهای علمی برای ساخت زبان واحد داده‌ای تاکید گردید.

