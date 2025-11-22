خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مجموعه شعر «در آستانه زوال» منتشر شد

مجموعه شعر «در آستانه زوال» منتشر شد
کد خبر : 1717460
لینک کوتاه کپی شد.

دفتر شعر «در آستانه زوال» شامل اشعار احمد افروز توسط انتشارات گنجور منتشر شد.

به گزارش  خبرنگار ایلنا،  نخستین دفتر شعر احمد افروز با عنوان «در آستانه زوال» توسط انتشارات گنجور روانه بازار کتاب شد.

این مجموعه که حاصل دوره‌ای طولانی از تجربه‌های زیسته و مواجهه شاعر با لایه‌های پنهان احساس و اندیشه است، اکنون در قالب دفتری مستقل پیش روی مخاطبان شعر معاصر قرار می‌گیرد. 

شاعر در پیش‌گفتار کتاب، این دفتر را «تلاشی برای روایت لحظه‌هایی که زوال در آن‌ها حضور پیدا می‌کند و انسان را به تأمل وامی‌دارد» توصیف کرده است. 

«در آستانه زوال» در برگیرنده مجموعه‌ای از شعرهای شاعر در سال‌های مختلف است؛ آثاری که در آن‌ها مضامینی چون تنهایی، زمان، فرسایش درونی، دلتنگی، جست‌وجوی رهایی و تأمل در وضعیت انسان امروز پررنگ‌اند. افروز در این دفتر با زبانی تصویری و گاه رازآلود، جهان شاعرانه خود را میان امید و فروپاشی ترسیم می‌کند و از خلال زبان، لحظه‌های ناپایدار و نوسان‌های روحی را به ثبت می‌رساند. 

این کتاب با طراحی جلد و صفحه‌آرایی نشر گنجور و در ۱۷۰ صفحه منتشر شده است. 

نسخه الکترونیکی «در آستانه زوال» هم‌اکنون از طریق  وب‌سایت انتشارات گنجور و همچنین وب‌سایت کتابراه قابل تهیه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب