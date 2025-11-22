مجموعه شعر «در آستانه زوال» منتشر شد
دفتر شعر «در آستانه زوال» شامل اشعار احمد افروز توسط انتشارات گنجور منتشر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نخستین دفتر شعر احمد افروز با عنوان «در آستانه زوال» توسط انتشارات گنجور روانه بازار کتاب شد.
این مجموعه که حاصل دورهای طولانی از تجربههای زیسته و مواجهه شاعر با لایههای پنهان احساس و اندیشه است، اکنون در قالب دفتری مستقل پیش روی مخاطبان شعر معاصر قرار میگیرد.
شاعر در پیشگفتار کتاب، این دفتر را «تلاشی برای روایت لحظههایی که زوال در آنها حضور پیدا میکند و انسان را به تأمل وامیدارد» توصیف کرده است.
«در آستانه زوال» در برگیرنده مجموعهای از شعرهای شاعر در سالهای مختلف است؛ آثاری که در آنها مضامینی چون تنهایی، زمان، فرسایش درونی، دلتنگی، جستوجوی رهایی و تأمل در وضعیت انسان امروز پررنگاند. افروز در این دفتر با زبانی تصویری و گاه رازآلود، جهان شاعرانه خود را میان امید و فروپاشی ترسیم میکند و از خلال زبان، لحظههای ناپایدار و نوسانهای روحی را به ثبت میرساند.
این کتاب با طراحی جلد و صفحهآرایی نشر گنجور و در ۱۷۰ صفحه منتشر شده است.
نسخه الکترونیکی «در آستانه زوال» هماکنون از طریق وبسایت انتشارات گنجور و همچنین وبسایت کتابراه قابل تهیه است.