مرمت و صیانت از میراثجهانی، اولویت راهبردی دولت است/ «گنبد سلطانیه» را با بهترین وضعیت به آیندگان میرسانیم
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در دومین روز سفر خود به استان زنجان، ضمن بازدید از گنبد جهانی سلطانیه، از برنامهریزی جدی دولت برای تقویت فعالیتهای علمی، پژوهشی و مرمتی این اثر جهانی خبر داد و تاکید کرد که «صیانت از گنبد سلطانیه، مسئولیتی ملی و تاریخی است.»
به گزارش ایلنابه نقل از روابط عمومی، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی امروز پنجشنبه ۲۹ آبانماه ۱۴۰۴ در جریان بازدید خود از مجموعه جهانی گنبد سلطانیه، با مردم، فعالان فرهنگی و دوستداران میراثفرهنگی این منطقه دیدار و گفتوگو کرد.
صالحیامیری در آغاز سخنان خود، با قدردانی از مردم «خونگرم، مهماننواز و اصیل سلطانیه»، این شهر را «یکی از گوهرهای بیهمتای میراث جهانی» توصیف کرد و گفت: به مردم عزیز این دیار تاریخی تبریک میگویم. سلطانیه و گنبد باشکوه آن، نهتنها افتخار مردم زنجان و ایران، بلکه سرمایهای جهانی است که باید برای نسلهای آینده صیانت شود.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به حضور استاندار، نماینده مردم، مسئولان استانی و شهرستانی و امامجمعه سلطانیه در این بازدید افزود: این حضور میدانی برای تصمیمگیری دقیق نسبت به وضعیت مرمت و احیای گنبد سلطانیه انجام شد و همه ما متعهدیم که با همافزایی، روند حفاظت از این اثر جهانی را تسریع کنیم.
وی درباره اعتبارات اختصاصیافته به مرمت این بنای تاریخی اظهار کرد: در سفر اخیر رئیسجمهور، مبلغ حداقلی ۳۰ میلیارد تومان برای مرمت گنبد سلطانیه مصوب شد و ما متعهدیم این اعتبار را در اولین فرصت بهطور کامل برای این بنا هزینه کنیم. البته نیازهای مرمتی این مجموعه بسیار گستردهتر از این رقم است، اما دولت و استانداری خود را موظف میدانند که تمام توان را برای حفاظت، مرمت و احیای این میراث ماندگار بهکار گیرند.
صالحیامیری با تاکید بر ضرورت تقویت نقش استان در حوزه مطالعات تخصصی افزود: پژوهشگاه باید با مدیریت و ظرفیتهای علمی استان فعالیتهای پژوهشی و مرمتی را بر عهده گیرد و وزارتخانه نیز با تمام توان از این روند پشتیبانی خواهد کرد.
وزیر میراثفرهنگی در بخش پایانی سخنان خود، گنبد سلطانیه را «نگینی درخشان در تاریخ و هویت ایرانی» خواند و تصریح کرد: مطمئن باشید که این گنبد عظیم، همچنان در آسمان ایران میدرخشد و جهانیان نیز به آن افتخار خواهند کرد.