نویسنده ۸۷ ساله، ایلان ماسک را تحقیر کرد

به گزارش ایلنا به نقل از تلگراف، نویسنده آمریکایی، جویس کارول اوتس، در پستی انتقادی در X، ایلان ماسک را «کاملاً بی‌سواد» و «بی‌فرهنگ» توصیف کرد.

چندی پیش ایلان ماسک در پلتفرم رسانه اجتماعی خودش به‌طور کامل مورد تمسخر قرار گرفته است و اگر این طعنه کافی نبود، این‌بار دشمن آنلاین او نه یک پسر ۱۲ساله بازیکن فورتنایت، بلکه یک نماد ادبی هشتادساله است. پستی که اوتس منتشر کرد، به وضوح عصبانیت ماسک را برانگیخته است.

این اختلاف زمانی آغاز شد که ماسک با اعتماد به نفس از بسته پیشنهادی پرداخت یک تریلیون دلاری خود برای تسلا (شرکت شخصی ایلان ماسک) دفاع کرد. این موضوع جویس کارول اوتس، ۸۷ ساله، را برانگیخت تا در ۸ نوامبر پستی انتقادی و تند در X منتشر کند: «خیلی جالبه که چنین مرد ثروتمندی هرگز چیزی منتشر نمی‌کند که نشان دهد از آنچه تقریباً همه قدرش را می‌دانند لذت می‌برد یا حتی از آن آگاه است»، مانند «ستایش یک فیلم، موسیقی، یک کتاب (اگرچه بعید است که اصلاً بخواند)».

اوتس حمله خود را این‌گونه به پایان رساند: «در واقع به نظر می‌رسد او کاملاً بی‌سواد و بی‌فرهنگ است. فقیرترین افراد در توییتر ممکن است دسترسی به زیبایی و معنا در زندگی بیشتری نسبت به «ثروتمندترین فرد جهان» داشته باشند.» این‌که او پلتفرم را با نام اصلی‌اش، توییتر، و نه نامی که ماسک برای آن انتخاب کرده بود، یعنی X، ذکر کرد، درست مانند شیرینی روی کیک بود.

این انتقاد کاملاً استثنایی است، با توجه به این‌که اوتس هرگز جزء نسل دیجیتال نبوده است. این نویسنده فوق‌العاده پربار تاکنون ۵۸ رمان، به‌علاوه نمایشنامه‌ها، داستان‌های کوتاه، شعر و دفترچه‌های خاطرات منتشر کرده است. او با سبک‌های مختلف ادبی آزمایش کرده، اما اغلب به مضامینی مانند زندگی درونی زنان (مانند مارلین مونرو در رمان بلوند) و همچنین شر وحشتناکی که در انسان‌ها نهفته است، بازمی‌گردد. اکنون او همان انرژی بی‌پایان و رویکرد جسورانه‌اش را به فضای رسانه‌های اجتماعی آورده است.

پست اخیر اوتس درباره ماسک وایرال شده است و تاکنون ۵.۵ میلیون بازدید، به‌علاوه ۱۱ هزار ریتوییت و ۸۹ هزار لایک دریافت کرده است – و موضوع این انتقاد تند اصلاً خوشایند نبوده است. ماسک در سلسله‌ای از پست‌های نامنظم ابتدا به مقابله پرداخت و روز بعد در X نوشت: «هر چیزی که او در پستش درباره من گفته را می‌توان با یک جستجوی ساده ثابت کرد که کاملاً نادرست است. اوتس یک دروغگوی تنبل و… سوءاستفاده‌کننده از نقطه‌ویرگول است!» او سپس با پستی تندتر نوشت: «خوردن یک کیسه خاک اره خیلی لذت‌بخش‌تر از خواندن مطالب پرمدعا و طاقت‌فرسای اوتس خواهد بود.»

با این حال، به نظر می‌رسد ماسک حرف‌های اوتس را جدی گرفته است. جالب این‌که، درست پس از آنکه نویسنده باسابقه او را بی‌فرهنگ خواند، ماسک با دقت تلاش کرد اعتبار فرهنگی خود را نشان دهد.

اگر ماسک امیدوار بود که این موج کوتاه از فعالیت فرهنگی اوتس را ساکت کند، به‌طور ناامیدکننده‌ای اشتباه کرده بود. نویسنده در ۱۱ نوامبر دوباره ضربه‌ای محکم در X وارد کرد و در پاسخ به پستی درباره اینکه ماسک همیشه دوست دارد مکانی را ترک کند، نوشت: «این به این دلیل است که وقتی به آنجا می‌رسد، خودش را با خود آورده است؛ و هر باشگاهی که به او دعوت شده تا به آن بپیوندد، با همین دعوت ارزشش کم شده است.»

در حالی که بسیاری از شخصیت‌های برجسته نگران لغو شدن به‌خاطر دیدگاه‌هایشان هستند، اوتس به نظر می‌رسد با افتخار سر خود را بالای دیوار نگه می‌دارد.

این رمان‌نویس نیز در ورود به بحث‌های فرهنگی جنجالی هیچ تردیدی ندارد. در سال ۲۰۱۴ نوشت که با وجود اینکه وودی آلن «بسیار محکوم شده»، بسیاری از محکوم‌کنندگان او احتمالاً «به رمان لولیتای ناباکوف علاقه‌مند هستند»، و در سال ۲۰۲۲ ادعا کرد که یک دوست نماینده ادبی به او گفته «حتی نمی‌تواند ویرایشگران را وادار کند اولین رمان‌های نویسندگان جوان سفیدپوست مرد را بخوانند، مهم نیست چقدر خوب باشند.»

اوتس همچنین منتقدی قدیمی دونالد ترامپ است و این هفته در X نوشت که رئیس‌جمهور آمریکا بهتر است همیشه یک مانکن از همسرش ملانیا همراه خود داشته باشد.

به‌عنوان یک نویسنده برجسته که پیش از این کارنامه‌ای درخشان داشته، جوایزی کسب کرده و میراث ادبی خود را تثبیت کرده است، اوتس نیازی ندارد نگران محبوب بودن باشد. او هفته گذشته در X و در پاسخ به کاربری که ادعا کرده بود به دلیل انتقاد از ماسک با پیامدهایی مواجه شده است.

انتهای پیام/