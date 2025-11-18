معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی:
صنایعدستی زاییده حکمت ایرانی است/ شیروان شناسنامه هویت فرهنگی خراسان شمالی
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در نخستین روز از سفر خود به خراسان شمالی و در دیدار با صنعتگران شیروان، با بیان اینکه صنایعدستی از دل خانوادهها برخاسته و ریشه در تاریخ و حکمت ایرانی دارد، بر نقش اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این حوزه در زندگی مردم استان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، جلالی با اشاره به پیشینه کهن شیروان گفت: نام شیروان با فرهنگ گره خورده است. هر شیروانی در هر نقطه از جهان که باشد، قصهای از هویت فرهنگی خود را با خود حمل میکند. این ویژگی سرمایهای است که باید در مسیر توسعه صنایعدستی مورد توجه قرار گیرد.»
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور افزود: قصه سفره کردی، از خود سفره با ارزشتر است؛ زیرا حامل بخشی از فرهنگ، آیینها و هویت منطقه است و میتواند بهعنوان یک برند فرهنگی مطرح شود.
او با تأکید بر ضرورت تحول در کارکرد موزهها گفت: موزهها گورستان اشیا نیستند. باید پویا، فعال و پایگاهی زنده برای خانوادهها باشند؛ فضایی برای تجربه، آموزش، روایتگری و آشنایی نسل جدید با میراث فرهنگی.
ثبت ملی شیروان بهعنوان شهر ساخت دوتار
جلالی یکی از مهمترین برنامههای این سفر را بررسی روند ثبت ساخت ساز دوتار دانست و تصریح کرد: ما اقدامهای اولیه مربوط به ثبت ساخت دوتار را انجام دادهایم و تلاش میکنیم پرونده تکمیل شود تا شیروان بهعنوان شهر ملی ساخت دوتار ثبت شود. این ثبت میتواند ظرفیتهای بومی شیروان را در سطح ملی و بینالمللی برجسته کند.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور با اشاره به مشکلات ساختاری صنعتگران اظهار کرد: یکی از بزرگترین آسیبهای واردشده به صنایعدستی این است که فعالیتها فردی است. باید اتحادیه، تعاونی و تشکلهای حرفهای شکل بگیرد. تشکیل جوامع حرفهای باعث انسجام صنعتگران و تسهیل در بهرهمندی از تسهیلات بانکی، بیمه، آموزش و حمایتهای دولتی میشود.
او ادامه داد: صنایعدستی بدون بازار فروش پایدار نمیماند. ما وابسته به فروش هستیم؛ باید بازاریابی کنیم، ارتباطات بینالمللی بسازیم و مسیر فروش داخلی و خارجی را توسعه دهیم.
جلالی با اشاره به سیاستهای جدید وزارتخانه افزود: طرحی در دست اجراست که براساس آن استانها با کشورهای همسایه پیوند فرهنگی برقرار کنند. این تبادل میتواند فرصتهای صادراتی، بازارهای جدید و معرفی بهتر صنایعدستی ایرانی را ایجاد کند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور با بیان اینکه ۷۵ درصد شاغلان صنایعدستی را بانوان تشکیل میدهند، گفت: به همین دلیل در سیاستگذاریهای وزارتخانه، زنجیره تولید تا مصرف با محوریت بانوان دیده شده است. تشکیل انجمنها و تشکلهای بانوان نیز در همین راستا دنبال میشود.
او خاطرنشان کرد: ما رشته منسوخشده نداریم؛ رشته فراموششده داریم. برای احیای آنها باید کاربردهای جدید، طراحیهای نو و بازارهای تازه تعریف کنیم.
جلالی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در ورودی تمام شهرها باید بازارچه دائمی صنایعدستی ایجاد شود. این بازارچهها باید به مکانهای جذاب و دیدنی تبدیل شوند تا مسافران را متوقف کنند و به خرید محصولات محلی ترغیب کنند.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور در پایان تأکید کرد: صنایعدستی بخشی از زندگی مردم است؛ از فرهنگ گرفته تا معیشت. هر جا زندگی جریان دارد، صنایعدستی نیز حضور دارد. ما وظیفه داریم این میراث زنده را حفظ، تقویت و به نسلهای آینده منتقل کنیم.