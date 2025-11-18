در هفته کتاب و کتابخوانی؛
دانشجویان با ویژه برنامههای فرهنگی جهاد دانشگاهی تهران همراه شوند
معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی (از ۲۴ تا ۳۰ آبان) ویژه برنامههایی تحتعنوان قاصدک و روزنه برای دانشجویان در نظر گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، در هفته کتاب و کتابخوانی و در قالب مسابقه قاصدک دانشجویان علاقهمند کتابخوانی میتوانند با مراجعه به غرفه معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران واقع در خیابان انقلاب جلوی درب اصلی دانشگاه تهران هر روز برای شخصیتهای نویسندهای که برای آن روز در نظر گرفته شده نامه، یادداشت، دلنوشته، نقد و… داشته باشند که در پایان هفته کتابخوانی به برگزیدگان آن جوایز ۱۰ میلیون ریالی اهدا میشود.
۶ شخصیت نویسنده در نظر گرفته شده در این هفته دکتر شریعتی، قیصر امینپور، جلال آل احمد، نادر ابراهیمی، سیمین دانشور و هوشنگ ابتهاج هستند.
در قالب مسابقه روزنه هم ۶ کتاب با رویکرد امیدآفرینی و نوآوری در حوزه علم و دانش به دانشجویان در غرفه معرفی میشود که مراجعهکنندگان میتوانند با مطالعه کتابها تمایل خود را به داشتن کتاب مورد نظر خود اعلام میکنند در پایان هفته کتابخوانی به قید قرعه به ۱۰ نفر از متقاضیان کتابهای مورد نظرشان اهدا میشود.
۶ کتاب منتخب در این هفته کتاب خاطرات احمد احمد درباره مبارزان انقلاب اسلامی، به توان هایتک تاریخ شفاهی فناوری و نوآوری، سلولهای بهاری زندگینامه دکتر حسین بهاروند، داستان رویان درباره نحوه شکلگیری مرکز درمان ناباروری رویان و زندگی مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی، از چیزی نمیترسیدم زندگینامه سردار سلیمانی و عملیات احیاء تاریخ شفاهی پیشرفت یک مجموعه دانشبنیان است.
معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران این ویژه برنامههای دانشجویی را با همکاری و مشارکت خانه کتاب و ادبیات ایران و باشگاه کتابخوانی دانشجویان ایران برگزار میکند.