محمد بحرانی با «کیمدی فوتبال» در نمایش خانگی

به گزارش ایلنا، علی باذل، تهیه‌کننده و برنامه‌ساز، هدف از ساخت «کیمدی فوتبال» را تولید محتوای متناسب با نسل زد و آلفا دانست و گفت این برنامه ترکیبی از جادو، تخیل، رؤیا و بازی در دنیای فوتبال است.

به گفته باذل، این برنامه تعاملی به صورت اختصاصی از فیلیمو پخش می‌شود و با تکیه بر تعامل با مخاطبان، تلاش دارد مرزهای تازه‌ای در برنامه‌سازی کودک و نوجوان در فضای نمایش خانگی ایجاد کند.

محمد بحرانی، مجری برنامه نیز در همایش این رویداد، با ابراز خوشحالی از حضور در پروژه‌ای ویژه نسل جدید، توضیح داد که در هر قسمت از این برنامه، دو نوجوان تیم رؤیایی خود را از میان ستارگان فوتبال قرن بیست‌ویکم انتخاب می‌کنند و در قالب رقابت با یکدیگر مواجه می‌شوند.

همچنین کاربران می‌توانند از طریق اتصال حساب خود به فیلیمو در چالش‌ها و بخش‌های تعاملی برنامه شرکت کنند.

در این برنامه تعاملی، بچه‌ها و حتی پدر و مادرها می‌توانند در چالش‌ها شرکت کنند، به سؤالات پاسخ دهند و از این طریق امتیاز جمع کنند. مسیر دیگر جمع‌آوری امتیاز، تماشای خود اپیزودهای “کیمدی شو” است. کاربران به ازای تماشا امتیاز می‌گیرند.

علاوه بر این، هر بار که کاربران فعلی یا اعضای تیم پیشرو، اکانت خود را شارژ کنند، امتیاز اضافی خواهند گرفت. تمام امتیازهای کسب‌شده در نهایت در قرعه‌کشی هفتگی شرکت داده می‌شود. بر همین اساس هر هفته ۳۰۰ میلیون تومان جایزه به نفر برگزیده اهدا می‌شود.

ضمن آنکه در این بازی، جدول رتبه‌بندی طراحی شده که بچه‌ها با امتیازاتشان رقابت می‌کنند تا به اتفاق ویژه‌ پایانی برسند.

