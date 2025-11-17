خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در نشست استاندار خوزستان و رییس انجمن سینمای جوانان ایران، مقرر شد:

خوزستان؛ میزبان هفتادودومین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان

خوزستان؛ میزبان هفتادودومین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان
کد خبر : 1715394
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار خوزستان از حمایت کامل استانداری برای برگزاری باشکوه «جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان» در پایان دی‌ ۱۴۰۴ خبر داد و سینما را ظرفیتی کم‌نظیر برای معرفی ابعاد مختلف قابلیت‌های استان عنوان کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، نشست هماهنگی برگزاری جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان روز یکشنبه ۲۵ آبان‌ با حضور  بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، سیدمحمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان، حسین براتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان،  معاونان اداری و فرهنگی و مدیران دفاتر انجمن در محل استانداری خوزستان برگزار شد.

در این نشست، استاندار خوزستان با تأکید بر اهمیت توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری، برگزاری جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان را اقدامی مؤثر و ارزشمند دانست و خواستار همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای استان برای اجرای هرچه مطلوب‌تر این رویداد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان نیز با اشاره به ضرورت احیای برنامه‌های فرهنگی در استان اظهار کرد: بسیاری از طرح‌ها و رویدادهای هنری که طی سال‌های گذشته مغفول مانده بودند، امسال دوباره در دستور کار قرار گرفته‌اند.

وی بازگشت جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان به خوزستان پس از بیش از یک دهه را گامی مهم در حمایت از فیلم‌سازان و سینماگران جوان برشمرد.

در ادامه، مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرد که جشنواره منطقه‌ای در سال ۱۴۰۴ برای نخستین بار در سه شهر استان خوزستان برگزار خواهد شد و بخش‌های مختلف آن به‌صورت توزیع‌شده در دفاتر مختلف انجمن اجرا می‌شود.

وی افزود: برگزاری این جشنواره می‌تواند به شناسایی استعدادهای نو، تقویت جریان تولید و ایجاد رونق دوباره در سینمای خوزستان کمک کند.

همچنین با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری جشنواره، ضرورت حمایت استانی برای تجهیز دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران و فراهم‌سازی شرایط مناسب تولید آثار توسط فیلم‌سازان مورد تأکید قرار گرفت.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری میان انجمن سینمای جوانان ایران و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با هدف برگزاری جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان در دی ۱۴۰۴ در آبادان به امضا رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ