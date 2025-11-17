در بازدید از کتابخانه عمومی روستایی در چابهار صورت گرفت؛
از شاهنامهخوانی تا اهدای کتاب؛ جشن کتاب در روستای دوستدار کتاب
همزمان با دومین روز این رویداد فرهنگی مسئولان خانه کتاب و ادبیات ایران از کتابخانه عمومی لیلامهر چابهار دیدن کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، در راستای سیاست عدالت فرهنگی و توجه به مناطق کمبرخوردار کشور همزمان با دومین روز این رویداد فرهنگی، یکشنبه (۲۵ آبانماه ۱۴۰۴) مسئولان خانه کتاب و ادبیات ایران از کتابخانه عمومی و مروج کتابخوانی «لیلامهر» در روستای دوستدار کتاب وشنام دری شهرستان چابهار بازدید کردند. همچنین در این برنامه جمعی از مسئولان محلی، فعالان فرهنگی، خانوادهها و دانشآموزان بومی حضور داشتند.
این آیین با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط یکی از دانشآموزان آغاز شد و پس از آن، گروه سرود ایران اجرای خود را تقدیم حضار کرد. در ادامه، کودکان و نوجوانان روستای وشنام دری به شاهنامهخوانی پرداختند، دکلمه کردند و از تجربههای کتابخوانی خود سخن گفتند. این فعالیتها اصلیترین محور برنامههای فرهنگی کتابخانه به شمار میروند و حاصل تلاشهای مستمر مسئولان آن است که جهت تقویت فرهنگ مطالعه صورت میگیرد.
اهدای ۲۰۰ جلد کتاب آموزشی
در بخش بعدی این بازدید مهدی محسنی، معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران ضمن تبریک هفته کتاب از فعالیتهای کتابخانه لیلامهر و مشارکت فعال دانشآموزان تقدیر کرد و گفت: تلاشهای کودکان در اجرای برنامهها ارزشمند است امیدوارم مسیر مطالعه و فعالیتهای فرهنگی را ادامه دهید.
او با اشاره به اهمیت توسعه عدالت فرهنگی، مطرح کرد: نقش کتابخانههای عمومی در تقویت هویت مطالعاتی و تربیت نسل جوان بسیار مهم است و چنین برنامههایی باید در مناطق روستایی استمرار پیدا کند.
معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران در پایان گفت: با هدف حمایت آموزشی از دانشآموزان این منطقه و تقویت منابع مطالعاتی، ۲۰۰ جلد کتاب آموزشی از سوی خانه کتاب و ادبیات ایران به دختران دبیرستانی روستا اهدا خواهد شد؛ اقدامی که میتواند نقش مؤثری در ارتقای سطح آموزشی و توسعه فرهنگ مطالعه در این منطقه داشته باشد.
سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» از شنبه بیستوچهارم آبان (۱۴۰۴) آغاز شد و تا سیام آبان (۱۴۰۴) به کار خود ادامه خواهد داد.