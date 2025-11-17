خبرگزاری کار ایران
در بازدید از کتابخانه عمومی روستایی در چابهار صورت گرفت؛

از شاهنامه‌خوانی تا اهدای کتاب؛ جشن کتاب در روستای دوستدار کتاب

از شاهنامه‌خوانی تا اهدای کتاب؛ جشن کتاب در روستای دوستدار کتاب
همزمان با دومین روز این رویداد فرهنگی مسئولان خانه کتاب و ادبیات ایران از کتابخانه عمومی لیلامهر چابهار دیدن کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، در راستای سیاست عدالت فرهنگی و توجه به مناطق کم‌برخوردار کشور همزمان با دومین روز این رویداد فرهنگی، یکشنبه (۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴) مسئولان خانه کتاب و ادبیات ایران از کتابخانه عمومی و مروج کتابخوانی «لیلامهر» در روستای دوستدار کتاب وشنام‌ دری شهرستان چابهار بازدید کردند. همچنین در این برنامه جمعی از مسئولان محلی، فعالان فرهنگی، خانواده‌ها و دانش‌آموزان بومی حضور داشتند.

این آیین با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط یکی از دانش‌آموزان آغاز شد و پس از آن، گروه سرود ایران اجرای خود را تقدیم حضار کرد. در ادامه، کودکان و نوجوانان روستای وشنام‌ دری به شاهنامه‌خوانی پرداختند، دکلمه کردند و از تجربه‌های کتابخوانی خود سخن گفتند. این فعالیت‌ها اصلی‌ترین محور برنامه‌های فرهنگی کتابخانه به شمار می‌روند و حاصل تلاش‌های مستمر مسئولان آن است که جهت تقویت فرهنگ مطالعه صورت می‌گیرد.

اهدای ۲۰۰ جلد کتاب آموزشی

 

در بخش بعدی این بازدید مهدی محسنی، معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران ضمن تبریک هفته کتاب از فعالیت‌های کتابخانه لیلامهر و مشارکت فعال دانش‌آموزان تقدیر کرد و گفت: تلاش‌های کودکان در اجرای برنامه‌ها ارزشمند است امیدوارم مسیر مطالعه و فعالیت‌های فرهنگی را ادامه دهید.

او با اشاره به اهمیت توسعه عدالت فرهنگی، مطرح کرد: نقش کتابخانه‌های عمومی در تقویت هویت مطالعاتی و تربیت نسل جوان بسیار مهم است و چنین برنامه‌هایی باید در مناطق روستایی استمرار پیدا کند. 

معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران در پایان گفت: با هدف حمایت آموزشی از دانش‌آموزان این منطقه و تقویت منابع مطالعاتی، ۲۰۰ جلد کتاب آموزشی از سوی خانه کتاب و ادبیات ایران به دختران دبیرستانی روستا اهدا خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح آموزشی و توسعه فرهنگ مطالعه در این منطقه داشته باشد.

سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» از شنبه بیست‌وچهارم آبان (۱۴۰۴) آغاز شد و تا سی‌ام آبان (۱۴۰۴) به کار خود ادامه خواهد داد.

 

