فراخوان پنجمین دوره جشنواره فیلم کوتاه «موج» کیش منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه موج کیش، این جشنواره در دو بخش رقابتی (فیلم کوتاه و مستند) و غیررقابتی (فیلم‌های بلند اول فیلم‌سازان) برگزار می‌شود. بخش رقابتی شامل دو موضوع آزاد و بخش ویژه: دریا است که دریا، دریاچه و سواحل به عنوان بستر توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند.

جوایز بخش رقابتی:

جایزه بزرگ جشنواره: تندیس + دیپلم افتخار + ۳۰۰ میلیون ریال (بهترین فیلم به مفهوم مطلق)

بهترین فیلم داستانی: تندیس + دیپلم + ۲۰۰ میلیون ریال

بهترین فیلم مستند: تندیس + دیپلم + ۲۰۰ میلیون ریال

بهترین کارگردانی (داستانی و مستند): هر کدام ۱۰۰ میلیون ریال

بهترین فیلمنامه (داستانی): ۱۰۰ میلیون ریال

بهترین تحقیق و پژوهش (مستند): ۱۰۰ میلیون ریال

بهترین دستاورد هنری: ۱۰۰ میلیون ریال

جایزه بزرگ جشنواره بخش دریا:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال برای بهترین فیلم داستانی

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال برای بهترین فیلم مستند

شرایط شرکت:

حداکثر مدت فیلم: ۳۰ دقیقه

تاریخ تولید: پس از فروردین ۱۴۰۲

ارسال فقط از طریق سایت www.mowjfest.com

آثار باید دارای زیرنویس فارسی چسبیده (Merge) باشند

فرمت‌های قابل قبول: MOV (H.264) – MPEG4 (H.264) – MPEG2

بیت‌ریت ویدیو: ۱۵ تا ۲۵ مگابیت بر ثانیه | فریم‌ریت: ۲۴ یا ۲۵ فریم بر ثانیه

مهلت‌ها:

شروع ثبت‌نام: ۳۰ آبان ۱۴۰۴

پایان ثبت‌نام: ۳۰ آذر ۱۴۰۴

اعلام آثار راه‌یافته: ۳ دی ۱۴۰۴

زمان برگزاری: ۲۵ تا ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ | جزیره کیش

نشانی دبیرخانه:

جزیره کیش – فرهنگسرای سعدی

تلفن: دبیرخانه: 09011319728

تلفن وابط عمومی: 09398164872

ایمیل: Mowjfest@gmail.com

اینستاگرام: Mowjfest

وب‌سایت: www.mowjfest.com

متن فراخوان، پیوست خبر شده است.*

