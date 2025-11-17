فراخوان پنجمین دوره جشنواره فیلم کوتاه «موج» کیش منتشر شد
دبیرخانه جشنواره با هدف شناسایی استعدادهای نوظهور، تقویت تعامل میان فیلمسازان ایرانی و جهانی و بهرهگیری از ظرفیت فیلم کوتاه برای معرفی کیش به عنوان مقصد گردشگری و فرهنگی، فراخوان این دوره را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه موج کیش، این جشنواره در دو بخش رقابتی (فیلم کوتاه و مستند) و غیررقابتی (فیلمهای بلند اول فیلمسازان) برگزار میشود. بخش رقابتی شامل دو موضوع آزاد و بخش ویژه: دریا است که دریا، دریاچه و سواحل به عنوان بستر توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور مورد توجه قرار گرفتهاند.
جوایز بخش رقابتی:
جایزه بزرگ جشنواره: تندیس + دیپلم افتخار + ۳۰۰ میلیون ریال (بهترین فیلم به مفهوم مطلق)
بهترین فیلم داستانی: تندیس + دیپلم + ۲۰۰ میلیون ریال
بهترین فیلم مستند: تندیس + دیپلم + ۲۰۰ میلیون ریال
بهترین کارگردانی (داستانی و مستند): هر کدام ۱۰۰ میلیون ریال
بهترین فیلمنامه (داستانی): ۱۰۰ میلیون ریال
بهترین تحقیق و پژوهش (مستند): ۱۰۰ میلیون ریال
بهترین دستاورد هنری: ۱۰۰ میلیون ریال
جایزه بزرگ جشنواره بخش دریا:
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال برای بهترین فیلم داستانی
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال برای بهترین فیلم مستند
شرایط شرکت:
حداکثر مدت فیلم: ۳۰ دقیقه
تاریخ تولید: پس از فروردین ۱۴۰۲
ارسال فقط از طریق سایت www.mowjfest.com
آثار باید دارای زیرنویس فارسی چسبیده (Merge) باشند
فرمتهای قابل قبول: MOV (H.264) – MPEG4 (H.264) – MPEG2
بیتریت ویدیو: ۱۵ تا ۲۵ مگابیت بر ثانیه | فریمریت: ۲۴ یا ۲۵ فریم بر ثانیه
مهلتها:
شروع ثبتنام: ۳۰ آبان ۱۴۰۴
پایان ثبتنام: ۳۰ آذر ۱۴۰۴
اعلام آثار راهیافته: ۳ دی ۱۴۰۴
زمان برگزاری: ۲۵ تا ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ | جزیره کیش
نشانی دبیرخانه:
جزیره کیش – فرهنگسرای سعدی
تلفن: دبیرخانه: 09011319728
تلفن وابط عمومی: 09398164872
ایمیل: Mowjfest@gmail.com
اینستاگرام: Mowjfest
وبسایت: www.mowjfest.com
متن فراخوان، پیوست خبر شده است.*