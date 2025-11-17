نمایش «شبح کژدم» در موزه سینمای ایران

به گزارش ایلنا، در ادامه برنامه کلاسیک‌های کانون کارگردانان سینمای ایران، بزرگداشت کیانوش عیاری با نمایش یکی از آثار شاخص او «شبح کژدم» برگزار خواهد شد. این فیلم که توسط فیلمخانه ملی ایران مرمت و بازسازی شده، روز پنج‌شنبه۲۹ آبان ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ در موزه سینمای ایران روی پرده می‌رود.

‌‎کانون کارگردانان با برگزاری برنامه (کلاسیک های کانون)، به مرور آثار مهم و ماندگار کارگردانان برجسته ایرانی می‌پردازد و در مراسم پیش‌رو بر نقش و جایگاه کیانوش عیاری در سینمای ایران تأکید دارد؛ فیلمسازی که با نگاه متفاوت و تجربه‌گرای خود سهمی مهم در تاریخ سینمای کشور بر جای گذاشته است.

همچنین طراح پوستر این مراسم را بهزاد خورشیدی بر عهده داشته است.

ورود برای عموم ازاد است.

