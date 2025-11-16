ظرفیتشناسی و راهبردشناسی مبنای برنامه بلندمدت گردشگری خواهد بود/ رویکرد جدید گردشگری بر پایه اعتماد، واقعگرایی و نوسازی است/ گام جدید تعاملات رسانهای منطقهای و جهانی را آغاز کردهایم
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بر تقویت تصویر مثبت ایران در افکار عمومی جهان، توسعه همکاریهای رسانهای بینالمللی و بهروزرسانی ساختارهای گردشگری کشور تاکید کرد و گفت: میتوانیم ذهنیت جهانی از ایران را به امنیت و اعتماد تبدیل کنیم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بازدید از معاونت گردشگری و دیدار با مدیران و کارکنان این معاونت، مجموعهای از رویکردهای نوین و راهبردی برای ارتقای جایگاه گردشگری ایران تشریح کرد.
صالحیامیری با اشاره به اهمیت استمرار گفتوگو با کارکنان این معاونت تاکید کرد: تمامی نکات جلسات قبل را یادداشت و در حال پیگیری هستم. هدف ما طراحی الگویی جامع برای مدیریت بحران در حوزه گردشگری کشور است.
وی با بیان اینکه بازشناسی دقیق وضعیت موجود پیششرط تحول مدیریتی است، افزود: باید ارزیابی کنیم امروز در چه نقطهای ایستادهایم و چه عواملی مسیر فعالیتهای گردشگری را با چالش مواجه میکنند.
وزیر میراثفرهنگی، مسیر نظاممند تحلیل در این حوزه را «مسئلهشناسی، آسیبشناسی، علتشناسی، پیامدشناسی و راهبردشناسی» برشمرد و گفت: هر بخش باید تصویر روشنی از مسئله کلان خود، آسیب ناشی از آن، علل شکلگیری، پیامدهای تداوم و راهبردهای خروج از آن داشته باشد.
اعتمادسازی، محور توسعه گردشگری
صالحیامیری، موضوع اعتماد را یکی از زیربناییترین عناصر توسعه گردشگری دانست و گفت: اعتماد ستون اصلی گردشگری است. هر جا اعتماد کاهش یابد، گردشگران کمتر جذب میشوند، درآمد محدود میشود و جریان اقتصاد گردشگری کند میشود. ما باید با برنامهریزی دقیق، این روند را معکوس و اعتماد را بازسازی کنیم.
وی با اشاره به برخی برداشتهای ذهنی نسبت به ایران در سطح جهانی افزود: باید بدانیم جهان امروز بیش از هر زمان دیگری در فضای ذهنی تصمیم میگیرد. وظیفه ما این است که تصویر واقعی و امن ایران را به شکلی گسترده و حرفهای منتقل کنیم.
حرکت از آرمانگرایی به واقعگرایی سازنده
وزیر میراثفرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: نقطه آغاز تغییر، حرکت به سوی برنامهریزی واقعگرایانه و مقتضی است. مهم این است که بدانیم اکنون در چه نقطهای ایستادهایم و چگونه میتوانیم ذهنیت جهانی درباره ایران را به فضای امنیت و اعتماد تبدیل کنیم.
او تجربه زیسته گردشگران و رویکرد ذهنی جوامع» را عامل مهم مدیریت تصویر کشور دانست و یادآور شد: باید تجربه امن ایران را از زبان دیگران بشنویم و منتقل کنیم.
تاسیس مؤسسه فرهنگی «تولید محتوای ویزیت ایران»
صالحیامیری از تصمیم جدید وزارتخانه برای ساماندهی تولید محتوای حرفهای خبر داد و گفت: مسئولیت تولید محتوای ویزیت ایران به معاونت گردشگری سپرده میشود و این ماموریت در قالب یک مؤسسه فرهنگی پیش خواهد رفت.
او بر ضرورت تعامل رسانهای گسترده با منطقه و جهان تاکید کرد: برای معرفی دقیق و حرفهای ظرفیتهای گردشگری ایران، باید با رسانههای بزرگ همکاری کنیم و در این مسیر سرمایهگذاری هدفمند داشته باشیم.
تقویت تشکلها و بازآفرینی نقش آنها
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به تصویب ساختار جدید تشکلهای گردشگری گفت: تشکلها باید هویتمند، منظم و کارآمد باشند. شما باید بدانید با چه سازمانهایی و با چه چارچوبی کار میکنید. انتخابات تشکلها نیز باید شفاف و مبتنی بر رای صنف باشد.
توسعه گردشگری سبز و جهش کمسابقه منابع
صالحیامیری در ادامه با تاکید بر حمایت از تولید انرژی پاک در اقامتگاههای بومگردی اظهار کرد: هیچ محدودیتی در ارائه تسهیلات وجود ندارد؛ منابع کاملاً آماده است و باید جذب شود. حجم منابع از ۲/۵ همت در سال گذشته، امسال به ۴۰ همت افزایش یافته و علاوه بر آن، منابع بانکی، صندوق و تبصره ۱۵ نیز در اختیار است.
ضرورت نوسازی ساختاری و حرکت بهسوی آینده
او با اشاره به دیدگاه جامعهشناسان درباره حرکت انسان معاصر گفت: دستگاههایی که نوسازی ساختاری نکنند، دچار ایستایی و کاهش کارآمدی میشوند. ما باید همافزایی، نوآوری و نوسازی را در همه بخشها تقویت کنیم و از افتادن در دام تکرار پرهیز کنیم.
تدوین برنامه بلندمدت در گردشگری
وزیر میراثفرهنگی ایجاد تصویر جدید گردشگری ایران را نیازمند برنامهریزی بلندمدت دانست و اعلام کرد: برنامه جامع گردشگری باید بر پایه سه رکن ظرفیتشناسی، مسئلهشناسی و راهبردشناسی طراحی شود. معاونت گردشگری نخستین معاونتی است که مأموریت تنظیم برنامه دهساله را برعهده دارد و استانداران نیز در سطح استانها در این فرایند نقشآفرین خواهند بود.
او در پایان افزود: همایش تخصصی برنامه جامع توسعه پایدار گردشگری با رویکرد دهه آینده، نقطه آغاز حرکت جدید وزارتخانه در تدوین برنامه دهساله گردشگری ایران خواهد بود.